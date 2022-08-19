ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сказав, що живий і любить нас: прес-офіцер полку "Азов" Дмитро Козацький зателефонував рідним з полону

Новость на русском →
П'ятниця 19 серпня 2022 13:59
Сказав, що живий і любить нас: прес-офіцер полку "Азов" Дмитро Козацький зателефонував рідним з полону Дмитро Козацький з Азова подзвонив рідним з полону (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Захисник Маріуполя, пресофіцер полку "Азов" Дмитро Козацький, який зробив безліч знімків з Азовсталі, подзвонив рідним з полону. Він повідомив, що живий і під час розмови з сестрою не стримав сльози.

Про це Дар'я Юрченко розповіла в коментарі для "24 канали".

Дмитро Козацький (позивний "Орест") разом з іншими захисниками Азовсталі потрапив у полон до російських окупантів ще в травні. Про його долю нічого не було відомо, а після трагедії в Оленівці рідні не знаходили собі місця.

Але 2 серпня сестрі Дмитра, Дар'ї Юрченко, надійшов дзвінок з російського номера. Спочатку дівчина подумала, що це чергові "доброзичливці". Але почула на тому кінці рідний голос:"Алло, це Діма".

"І я така: "що?" Він ще раз: "це Діма" ... Я була в шоці. Питаю: "Дімочка, як ти, де ти, живий-здоровий?" - розповіла Дарина.

Дмитро розповів сестрі, що здоровий. Повідомив, що зараз перебуває в Донецьку. Коли він розмовляв, поруч знаходився "слідчий". Йому дозволили зателефонувати.

Дарина сказала братові, що сім'я дуже його любить і чекає вдома. Розмова була дуже короткою, буквально кілька секунд.

"Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я теж розплакалася", - зізнається Дарина.

Вона сказала, що брат дуже сильний і це було дуже важко - один з найстрашніших моментів війни. Потім Діма сказав, що часу на розмову дуже мало і пообіцяв зателефонувати ще мамі.

"Я була вся в сльозах. Це було дуже несподівано. Навіть не знала, я зла або стурбована. Відразу зателефонувала рідним", - додала сестра Дмитра.

Мамі Дмитро теж зміг додзвонитися. Вона була неймовірно щаслива почути голос сина.

Сказав, що живий і любить нас: прес-офіцер полку &quot;Азов&quot; Дмитро Козацький зателефонував рідним з полону

Фото: Дмитро Козацький (twitter.com/Kozatsky_D)

Хто такий Дмитро Козацький

Дмитро Козацький з позивним "Орест" - голова пресслужби полку"Азов". Він автор всіх знаменитих фотографій з заводу "Азовсталь". Його ще називали "очі Азовсталі".

Його фотографії з пораненими бійцями в польовому госпіталі облетіли весь світ. Ще Козацький зняв фільм-прощання з "Азовсталлю".

Одна з останніх фотографій, яку зробив Дмитро в Маріуполі - знімок "Воїн світла". На Азовсталі Дмитро Козацький провів 84 дні.

Сказав, що живий і любить нас: прес-офіцер полку &quot;Азов&quot; Дмитро Козацький зателефонував рідним з полону

Фото: twitter.com/Kozatsky_D

Народився в місті Малин Житомирської області. Зараз Дмитру 26 років. У 2014 році був учасником Революції Гідності. У 2015 вступив до Національної гвардії України, а потім перейшов у полк "Азов".

З дитинства Дмитро Козацький мріяв стати військовим кореспондентом, і його мрія здійснилася - з 24 лютого він не випускав з рук фотоапарат, працював під обстрілами більш як два місяці.

Вдома Дмитра чекають рідні - мама і молодша сестра Дар'я.

До речі, раніше ми повідомляли про те, український захисник показав прощальні фото з заводу "Азовсталь".

А ще розповідали про те, що Дмитро Козацький переспівав хіт "Стефанія" - відео з підвалів"Азовсталь".

Читайте РБК-Україна в Google News
Азов Азовсталь защитники Мариуполя
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя