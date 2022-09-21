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"Пташка" й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв

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Чернігівська область, Середа 21 вересня 2022 23:20
"Пташка" й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв Колаж РБК-Україна: захисники Маріуполя повернулися з полону
Автор: Володимир Костирін

Захисників Маріуполя Катерину "Пташку" Поліщук та інших українських воїнів, які обороняли "Азовсталь", звільнено після обміну з російського полону. Серед них - офіцери-"азовці" Денис "Редіс" Прокопенко та Святослав "Калина" Паламар, а також командир морпіхів Сергій "Волина" Волинський.

Фото 21 вересня з українськими героями опублікував журналіст та блогер Володимир Золкін у своєму Telegram.

Захисники України з травня перебували в полоні російських окупантів.

Начальника патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін був звільнений в рамках обміну, який відбувся сьогодні на Чернігівщині.

&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв

Українських героїв, захисників Маріуполя, звільнено 21 вересня після обміну полоненими з Росією (фото: t.me)

Серед звільнених воїнів в автобусі разом із журналістами можна бачити героїв "Азовсталі", знімки яких були зроблені прес-офіцером полку "Азов" Дмитром Козацьким з позивним "Орест" під час оборони останньої цитаделі Маріуполя, які облетіли весь світ.

Зокрема, йдеться про старшого сержанта Михайла Діанова з 36-ї бригади.

&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв

Захисника "Азовсталі" Михайла Діанова звільнено з полону (фото:t.me/vladimir_zolkin /twitter.com/Kozatsky_D)

Додамо, що й сам Козацький "Орест" також сьогодні був звільнений. Вже з'явилося фото молодого воїна після повернення після обміну.

&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв

Дмитро Козацький, захисник Маріуполя, після полону (фото: t.me/Tsaplienko)

Також видно, що Катерина "Пташка", огорнувшись українським прапором, усміхається при виході з автобуса, яким везли бійців після обміну.

&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв

Катерина "Пташка" Поліщук повернулася з полону (фото: t.me/vladimir_zolkin)

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21 вересня було звільнено після обміну полоненими командири українських захисників Маріуполя, чиї імена вже увійшли до воєнної історії.

Це командир полку "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", та командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський ("Волина").

&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв

&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв

Захисники Маріуполя Денис "Редіс", Святослав "Калина" і Сергій "Волина" звільнені з російського полону в рамках обміну (фото: t.me/Tsaplienko / t.me/Katimsya)

Наразі поки що немає офіційних заяв та уточнень, скільки загалом вдалося повернути українців внаслідок цього обміну.

Зазначимо, що за даними РБК-Україна, у рамках сьогоднішнього обміну російській стороні видали екс-нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука.

Тим часом у російських пабликах не в захваті від того, що захисників Маріуполя сьогодні обміняли. Ось як реагують жителі РФ:

&quot;Пташка&quot; й інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону: фото і відео повернення героїв

Реакція росіян у мережі на обмін полоненими та звільнення героїв "Азовсталі" (фото: t.me)

Раніше сьогодні також стало відомо, що з полону РФ звільнили іноземців, "засуджених" до страти в "ДНР".

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