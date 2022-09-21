Украина и Россия провели обмен пленными. Освободили "азовцев"

Сегодня, 21 сентября 2022 года, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. На этот раз были освобождены бойцы "Азова".

Об этом стало известно РБК-Украина из собственных источников, информацию также подтвердило "Суспільне" .

В частности, украинская сторона вернула из плена защитников Мариуполя, в том числе бойцов "Азова". Обмен прошел в Черниговской области.

Отметим, в сети уже распространяются фото освобожденных, на них начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук ("Пташка") и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

В ближайшее время ожидается официальное сообщение об обмене.

По данным РБК-Украина, в рамках этого обмена российской стороне выдали нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Отметим, в мае Кремль выступал против обмена Медведчука на защитников "Азовстали". Такая позиция объяснялась тем, что у него украинское гражданство.

Весной также ходили разговоры о том, что Медведчука могли бы обменять на пленных граждан Великобритании, которые служили в Вооруженных силах Украины. Тогдашний британский премьер Борис Джонсон заявлял, что соответствующее решение остается за Киевом.