Зеленський кипить: психіатр оцінив поведінку президента

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський налякав відомого психіатра виразом обличчя і мімікою

Володимир Зеленський в Золотому вів себе дивно і нестримано. Про це розповів президент Асоціації психіатрів України, правозахисник Семен Глузман.

За словами психіатра, міміка та вираз обличчя глави держави під час спілкування з українськими добровольцями (саме під час тієї зустрічі Зеленський виголосив резонансну фразу "мені 42-й рік, я ж не лох якийсь" - ред.) його налякали. Але це, каже Глузман, не означає, що президент України слабкий.

"Це говорить не про силу і не про слабкість. Це говорить про специфіку побутової культури", - зазначив Глузман в інтерв'ю "Українській правді" і додав, що це вже не перший раз, коли Зеленський погано, неточно або досить грубо висловлює свої думки.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Але психіатра схвилювали не так слова, які виголосив президент, як вираз обличчя гаранта.

"Його очі сказали, що Зеленський кипить. Мені здалося, що він зараз зірветься", - зазначив психіатр.

Глузман додав, що політик повинен бути "трішки холоднішим".

"Вираз обличчя, міміка президента мене налякали", - підкреслив фахівець.

За словами Глузмана, Зеленський повинен навчитися розмовляти з людьми, які думають зовсім не так, як він сам, адже в Україні є різні люди. А добровольці, зокрема, з якими президент спілкувався на Донбасі, воювали за Україну і захищають досі її від російського агресора.

Психіатр Семен Глузман висловився про Володимира Зеленського