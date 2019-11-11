ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський кипить: психіатр оцінив поведінку президента

STYLERЖиття    11.11.2019 - 11:35
Зеленський кипить: психіатр оцінив поведінку президента
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський налякав відомого психіатра виразом обличчя і мімікою

Володимир Зеленський в Золотому вів себе дивно і нестримано. Про це розповів президент Асоціації психіатрів України, правозахисник Семен Глузман.

За словами психіатра, міміка та вираз обличчя глави держави під час спілкування з українськими добровольцями (саме під час тієї зустрічі Зеленський виголосив резонансну фразу "мені 42-й рік, я ж не лох якийсь" - ред.) його налякали. Але це, каже Глузман, не означає, що президент України слабкий.

"Це говорить не про силу і не про слабкість. Це говорить про специфіку побутової культури", - зазначив Глузман в інтерв'ю "Українській правді" і додав, що це вже не перший раз, коли Зеленський погано, неточно або досить грубо висловлює свої думки.

Зеленський кипить: психіатр оцінив поведінку президента

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Але психіатра схвилювали не так слова, які виголосив президент, як вираз обличчя гаранта.

"Його очі сказали, що Зеленський кипить. Мені здалося, що він зараз зірветься", - зазначив психіатр.

Глузман додав, що політик повинен бути "трішки холоднішим".

"Вираз обличчя, міміка президента мене налякали", - підкреслив фахівець.

За словами Глузмана, Зеленський повинен навчитися розмовляти з людьми, які думають зовсім не так, як він сам, адже в Україні є різні люди. А добровольці, зокрема, з якими президент спілкувався на Донбасі, воювали за Україну і захищають досі її від російського агресора.

Психіатр Семен Глузман висловився про Володимира Зеленського

Це я запам'ятав: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Януковичем та Медведєвим Зеленський доручив Кабміну розробити вимоги до новин в медіа
Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся