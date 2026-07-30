Под ударом Киев, Винница, Кривой Рог и не только: что известно об обстреле Украины
Ночью 30 июля Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницкую баллистическими ракетами, в воздушном пространстве зафиксированы группы ударных беспилотников.
РБК-Украина сообщает все, что известно об атаке в ночь на 30 июля.
Главное
- Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницу баллистическими ракетами;
- в Киеве пожары в Святошинском районе и Оболони;
- по данным местных СМИ, возле Кривого Рога зафиксировали попадание по жилому сектору, под завалами есть люди.
Киев
В 01:07 военные объявили об угрозе пусков баллистических ракет на столицу - почти одновременно в городе раздались первые взрывы.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности", - сообщили в КМВА.
По данным мэра, в Святошинском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также пожар возник на территории нежилой застройки на Оболони.
Днепропетровщина
В 01:10 Воздушные силы предупредили о ракетах, направляющихся на Днепр. Через минуту сообщили о ракете на Кривой Рог, а вскоре - о скоростной цели с Харьковщины курсом на Днепр.
По данным местных СМИ, попадание зафиксировали возле Кривого Рога по жилому сектору, есть люди под завалами.
Полтавщина, Черкасская, Кировоградская
Зафиксировали группу беспилотников, которая двигается с Полтавщины в Черкасскую и Кировоградскую области. Позже сообщили о еще одной группе дронов на Кременчуг.
Винница
В 01:56 Воздушные силы предупредили о ракетах курсом в Винницкую область - жителей Винницы призвали направляться в укрытие, в городе прогремели взрывы.
Харьков
Реактивный беспилотник типа "Шахед" попал в промышленную зону Новобаварского района Харькова, сообщил мер города Игорь Терехов.
Напомним, о возможности такого удара предупреждали заранее. Зеленский заявлял, что Россия готовила массированный обстрел несколько дней подряд, и призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы тревоги именно в ту ночь.
А накануне, в ночь на 29 июля, по Украине уже выпустили 229 ударных дронов по разным направлениям, силы ПВО тогда сбили или подавили 65 целей на севере, юге и востоке страны, однако зафиксировали попадание 14 дронов сразу в 10 локациях.