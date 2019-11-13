Бачу себе ляльководом: Коломойський погрожує по-справжньому стати господарем Зеленського

Коломойський розповів, що здатний впливати на Зеленського (Фото: колаж РБК-Україна)

Коломойський відповів на чутки про вплив на Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський висловився щодо чуток про вплив на президента України Володимира Зеленського та уряд. Скандальний бізнесмен, колишній співвласник "Приватбанку" в інтерв'ю американському виданню The New York Times заявив, що вже сам починає вірити в образ "ляльковода", і навіть здатний втілити його в життя.

За словами підприємця-мільярдера, жодного прихованого впливу на Кабмін та главу держави він не має.

Так Коломойський відреагував в тому числі й на слова колишньої радниці по Європі та РФ в Білому домі (США) Фіони Хілл про "крайню стурбованість" через його вплив на Зеленського.

Коломойський відкидає вплив на Зеленського, але заявив, що може почати (Фото: колаж РБК-Україна)

Крім того, високопосадовець Держдепартаменту Джордж Д. Кент рекомендував українському президенту порвати з Коломойським - "людиною з такою поганою репутацією". Виконувач обов'язків посла США в Києві Вільям Тейлор також попереджав Зеленського: "Він, пан Коломойський, посилює свій вплив у вашому уряді, що може призвести до вашої невдачі".

"Якщо я надіваю окуляри і дивлюся на себе, як весь світ, я бачу себе чудовиськом, ляльководом, господарем Зеленського, людиною, яка будує апокаліптичні плани", - сказав Коломойський.

Коломойський заявив про здатність впливати на Зеленського (Фото: censor.net.ua)

При цьому олігарх додав, що здатний все це реалізувати.

"Я можу почати робити це по-справжньому", - додав він.