Позитив признался, хотел ли бы, чтобы Дорофеева стала крестной мамой его будущего ребенка

Так, исполнитель признался, что они заранее приобрели абсолютно все необходимое для появления своего малыша на свет.

"Все есть. Я уже стебусь над Юлей: мол, давай купим и школьную форму. У нас уже все готово года на два вперед", - поделился Позитив.

К слову, пара планирует партнерские роды. Алексей говорит, что точно не может сказать, готов ли к такому опыту, ведь раньше с подобным не сталкивался и не знает, как все произойдет.

Когда его спросили, рассматривает ли он Надю Дорофееву в качестве крестной мамы для ребенка, певец ответил, что пока не думал об этом и не может дать конкретного ответа.

К слову, Позитив и Юлия находятся в отношениях уже более трех лет. Влюбленные познакомились на проекте "Танцы со звездами", где Сахневич стала партнершей артиста. Поженились влюбленные год назад.

В ноябре супруги сообщили, что они впервые станут родителями. Пара опубликовала трогательные черно-белые кадры, на которых продемонстрировала новый статус Сахневич.

Позитив с беременной женой (фото: instagram.com/positiff)

В частности, знаменитости устроили фотосессию в студии и позировали на камеру в нежных объятиях.