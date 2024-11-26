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Позитив сказал, поздравил ли его Потап с предстоящим пополнением в семье

Вторник 26 ноября 2024 13:18
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Позитив сказал, поздравил ли его Потап с предстоящим пополнением в семье Позитив и Потап (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) раскрыл, поздравил ли его рэпер Потап с беременностью жены, танцовщицы Юлии Сахневич.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для "Нашого радіо".

Известно, что ранее Позитив и Потап дружили, но после начала полномасштабной войны их общение остановилось.

Более того, рэпер даже удалил Позитива из списка друзей в соцсетях, а также заблокировав его.

Однако беременность жены Позитива стала поводом для примирения. Потап решил разблокировать бывшего друга и лично поздравил его с этим радостным событием.

Позитив сказал, поздравил ли его Потап с предстоящим пополнением в семье

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Вероятно, их разговор состоялся через мессенджер, ведь сам Позитив признается, что в Instagram его профиль до сих пор находится в "черном списке" рэпера.

К слову, Настя Каменских также присоединилась к поздравлениям.

"Потап и Настя поздравили меня. Потап меня разблокировал, я удивился. Но в Instagram я еще заблокирован", - поделился артист.

Из-за чего Потап заблокировал Позитива

Как признается Алексей, он понятия не имеет, что послужило причиной такого решения продюсера.

Впрочем, пока Позитив никоим образом не пытался уладить с ним отношения. И уверяет, что, возможно, в будущем им и удастся это сделать, но уже во время встречи.

"Как встретимся, увидимся, то выясним", - пояснил исполнитель.

Позитив сказал, поздравил ли его Потап с предстоящим пополнением в семье

Позитив (фото: instagram.com/positiff)

К слову, ранее сын Потапа рассекретил его планы на Новый год.

Также он признался, слушает ли песни отца и когда последний раз с ним виделся.

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