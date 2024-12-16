Позитив зізнався, чи хотів би, щоб Дорофєєва стала хрещеною мамою його майбутньої дитини

Так, виконавець зізнався, що вони заздалегідь придбали абсолютно все необхідне для появи свого малюка на світ.

"Все є. Я вже стібусь з Юлі: мовляв, давай купимо й шкільну форму. У нас уже все готово років на два вперед", - поділився Позитив.

До слова, пара планує партнерські пологи. Олексій каже, що точно не може сказати, чи готовий до такого досвіду, адже раніше з подібним не зіштовхувався і не знає, як усе відбудеться.

Коли його запитали, чи розглядає він Надю Дорофєєву як хрещену маму для дитини, співак відповів, що поки не думав про це і не може дати конкретної відповіді.

До слова, Позитив та Юлія перебувають у стосунках вже понад три роки. Закохані познайомилися на проєкті "Танці з зірками", де Сахневич стала партнеркою артиста. Побралися закохані рік тому.

У листопаді подружжя повідомило, що вони вперше стануть батьками. Пара опублікувала зворушливі чорно-білі кадри, на яких продемонструвала новий статус Сахневич.

Позитив з вагітною дружиною (фото: instagram.com/positiff)

Зокрема, знаменитості влаштували фотосесію у студії та позували на камеру в ніжних обіймах.