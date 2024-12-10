Жена Позитива показала интересный лайфхак, который поможет беременным на последних месяцах

Супруга украинского исполнителя Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний), танцовщица Юлия Сахневич , которая сейчас находится на последних сроках беременности, показала в сети забавный лайфхак.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram .

Дело в том, что на последних месяцах беременности многие девушки сталкиваются с тем, что им очень неудобно нагибаться и брать различные предметы, особенно, если они упали на пол. Сахневич и Позитив придумали, как можно поступать в таком случае.

"Проблемы третьего триместра или выходы из ситуаций", - в шутку подписала Юлия видео с лайфхаком.

Для этого понадобятся кухонные щипцы - таким образом не нужно полностью нагибаться за предметом, а достаточно схватить его щипцами.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Сахневич тут же принялись комментировать публикацию с креативным изобретением пары:

"Это очень знакомая ситуация, у меня, когда я была беременна, постоянно что-то падало на пол, и ты 20 раз в день занимаешься приседанием"

"Юлечка, какая вы классная"

"Да, было такое!"

"Какие же вы милые"

"Я спала сидя, так как постоянно задыхалась"

"Классный креативный подход".

Напомним, Позитив и Юлия Сахневич вместе уже несколько лет. После развода с первой женой Анной Андрийчук-Завгородне он долгое время скрывал свой роман и только весной 2024 года рассекретил, что в отношениях с хореографом.

Более того, пара уже около года живет в официальном браке.

В начале ноября стало известно, что совсем скоро у них родится первенец. Молодые люди не стали афишировать пол ребенка, а сделали скромное гендер-пати для самых близких.

Алексей Завгородний честно рассказал, будет ли он присутствовать на родах супруги.

Также на беременность жены Позитива отреагировала певица Надя Дорофеева.

А Юлия Сахневич уже показала беременные фото в стильной фотосессии.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)