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У Дніпрі помер тяжкопоранений боєць ВСУ

Новини » Надзвичайні події    30.09.2019 - 14:52
У Дніпрі помер тяжкопоранений боєць ВСУ
Ілюстративне фото (pixabay.com.jpg)

Володимир Аджавенко зазнав тяжкого кульового поранення в голову 11 вересня в районі Пісків

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер тяжкопоранений військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) Володимир Аджавенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що медики боролися за життя 24-річного військового понад два тижні.

За інформацією 56-ої окремої мотопіхотної бригади, боєць Володимир Аджавенко зазнав тяжкого кульового поранення в голову 11 вересня в районі Пісків Донецької області.

За попередніми даними, це була куля снайпера противника. Боєць був евакуйований до Дніпра авіацією, він перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Володимир Аджавенко уродженець Маріуполя.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби, 30 вересня, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових, з них тричі із застосуванням мінометів. За повідомленням Міноборони, бойовики з 82 мм мінометів обстріляли українські позиції поблизу Водяного (9 хв), Зайцевого (10 хв), Шум (10 хв). Також з великокаліберних кулеметів, озброєння БМП і стрілецької зброї були обстріляні позиції операції Об'єднаних сил (ООС) поблизу Новотроїцького, Новомихайловки і Водяного.

Також повідомлялося, що 28 вересня в "Луганської народній республіці" група дітей підірвався на гранаті. Інцидент стався в селі Черногоровка під час того як діти грали з вибухонебезпечним предметом. В результаті вибуху гранати поранення отримали п'ятеро дітей.

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