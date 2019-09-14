Залишилася дружина та трирічна донька: у лікарні помер важко поранений на фронті морпіх (фото)

У лікарні помер морпіх, поранений на фронті на Донбасі (Фото: колаж РБК-Україна)

26-річний Максим Кондратюк був госпіталізований 10 вересня

У Харкові в лікарні помер 26-річний морський піхотинець, який на фронті на Донбасі отримав важкі поранення. За життя воїна кілька днів медики боролися, але 14 вересня серце старшого сержанта 8 окремого полку спецпризначення ЗСУ Максима Кондратюка зупинилося. Про це йдеться в повідомленні Командування Сил спеціальних операцій ЗС України на сторінці в Facebook.

Боєць був доставлений в госпіталь із численними вогнепальними осколковими пораненнями 10 вересня. Сьогодні близько сьомої ранку його не стало.

Морпіх Максим Кондратюк (Фото: ye.ua)

"Батьки втратили сина, дружина - чоловіка, дочка - тата, Україна - захисника і патріота", - написали побратими.

Максим Кондратюк - уродженець Красилівки Хмельницької області, передає місцеве видання "Є". У Хмельницькому він проживав разом із дружиною та трирічною донькою.

Повідомляється, що про дату прощання та місце похорону інформація з'явиться пізніше.

Раніше сьогодні в прес-центрі ООС повідомили, що на Донбасі 13 вересня при виконанні бойової задачі загинув український військовослужбовець.

Також ми писали про те, що 12 вересня виконуючи бойове завдання в зоні проведення ООС загинув військовослужбовець Нацгвардії. Військовий отримав поранення несумісні з життям.

Нагадаємо, раніше побратим легендарного розвідника, старшого сержанта 74-ї ОМБр Олександра Колодяжного з позивним "Кол" розповів, як герой підірвався на міні при проведенні спецоперації з вивезення з окупованих територій на Донбасі "ДНРівця" Володимира Цемаха. Військовий Дмитро Гержан з позивним "Тритон" тоді також підірвався і втратив ногу.