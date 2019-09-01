Герої не вмирають: у серпні на фронті загинули вісім українських воїнів (фото)

На Донбасі в серпні загинули 8 військових (Фото: колаж РБК-Україна)

Наймолодшому загиблому бійцеві нещодавно виповнилося 20 років

На Донбасі на фроні загинули в серпні в результаті триваючих обстрілів окупантів вісім українських військових. Не дивлячись на "хлібне перемир'я", бойовики не припиняють вести вогонь по бійцях ЗСУ. За даними прес-центру ООС і Міноборони, в останній місяць літа було зафіксовано 316 обстрілів. Життя воїнів обірвали ворожі кулі, снаряди та вибухівки.

Серед загиблих - один боєць Нацгвардії з полку "Азов" і сім військовослужбовців ЗСУ (п'ятеро морпіхів з 36-ї бригади, один з 72 омбр і один з 24-го батальйону "Айдар" 53 омбр), передає "Новинарня".

Наймолодшому із загиблих героїв було тільки 20 років, а найстаршому - 38.

Старший матрос "Новинарня". загинув вранці 6 серпня в результаті обстрілу бойовиків. Він з побратимами займався інженерними роботами по обладнанню позицій ВОП близько Павлополя в Донецькій області. Воїн помер від фатальних мінно-вибухових травм. Разом з ним були ще троє морських піхотинців з 1 ОБМП 36 ОБрМП ВМС.

Згідно висновкам експертизи, окупанти стріляли з РПГ-7 з використанням міни калібром 82 мм, яка була прикручена до реактивного двигуна гранати.

Олександр - уродженець села Савінка Козелецького району під Черніговом. Народився 20 жовтня 1988 року. Виріс в сім'ї військового. Навчався в Остерському коледжі будівництва та дизайну за спеціальністю "програміст", потім на юридичному факультеті в Київському торгово-економічному університеті ім. Вадима Гетьмана. Працював в Києві помічником адвоката. У 2017 році підписав контракт із ЗСУ. Служив у 1-му окремому батальйоні морської піхоти 36 ОБрМП ВМС, був помічником гранатометчика.

Похований в селі Олбин Козелецького району. Залишилися батьки і сестра.

Гранатометник десантно-штурмової роти 1 ОБМП 36 ОБрМП матрос Владислав Рак також загинув 6 серпня під Павлополя. Йому було 20 років.

Морпіх народився 28 грудня 1998 у Козельці Чернігівської області. Закінчив будівельний технікум, і в 18 років пішов на військову службу за контрактом.

Залишилися батьки, сестра і брат. Похований в Козельці.

Морпіх 36 ОБрМП Сергій Шандра в той трагічний дні 6 серпня був з ними.

Солдат, старший стрілець десантно-штурмової роти 1 батальйону був уродженцем села Торчин Вінницькій області. Навчався в Хмельницькому профліцеї сфери послуг. Працював трактористом-механізатором у місцевому фермерському господарстві.

У листопаді 2018 року був призваний в армію як строковик, і через 3 місяці підписав контракт із ЗСУ.

Похований у рідному селі. У Сергія залишилася тільки мама і сестра.

Четвертий загиблий під Павлополем морпіх - 20-річний матрос десантно-штурмової роти 36 ОБрМП Василь Курдов. Він наймолодший із загиблих того дня 6 серпня бійців.

Василь народився 14 травня 1999 року о селі Ганнівка під Миколаєвом. Займався спортом, грав у футбол. Став військовим-контрактником в квітні 2018 року.

Залишилися батьки і двоє молодших братів. Похований в Ганнівцях.

Молодший лейтенант Нацгвардії з полку "Азов" 25-річний Роман Романенко з позивним "Біч" загинув 10 серпня в результаті підриву на фугасі на Світлодарській дузі біля селища Новолуганське в Донецькій області.

Тіло воїна тричі намагалися евакуювати з "сірої зони", але бойовики не припиняли обстріл. Його вдалося забрати тільки 13 серпня.

Романенко народився в Дніпрі 21 січня 1994 року. З кінця 2015-го служив в окремому загоні спецпризначення НГУ "Азов" на посаді снайпера. Виконував завдання на Маріупольському напрямку. Був командиром одного з снайперських відділень.

Нещодавно воїну надали перше офіцерське звання "молодший лейтенант".

Романа поховали в рідному Дніпрі. У нього залишилася мати.

Солдат, командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців Василь Євстигнєєв загинув 14 серпня в районі хутора Вільний в Луганській області в результаті обстрілу бойовиками опорного пункту українських військових.

Євстигнєєв народився 6 грудня 1980 року в селі Дорожинка Кіровоградської області. Працював на фермі, підробляв будівельними роботами, водієм.

Був мобілізований в лютому 2015 року, а незабаром після демобілізації повернувся в ЗСУ вже на контракт. Служив у 10 огшбр, а потім в мехбригаді ім. Чорних запорожців. Черговий контракт на військову службу підписав на початку червня 2019-го.

Воїн похований в рідній Дорожинці. У нього залишилися дружина і дві дочки.

25-річний командир взводу 24 окремої штурмового батальйону "Айдар" ЗСУ Тихон Курбатов з позивним "Тихий" загинув 25 серпня під окупованою "ДНРівцями" Горлівкою від кулі ворожого снайпера.

Воїн родом з Сєверодонецька Луганської області. Служив в армії з 2013 року спочатку як строковик, а після початку російської інтервенції підписав контракт із ЗСУ. Служив в 72 мехбригаді, а потім перевівся в 24 штурмовий батальйон "Айдар". Мав військове звання старший сержант. 17 травня 2019 нагороджений медаллю "За військову службу Україні".

Поховали Тихона в рідному Сєвєродонецьку. У нього залишилися батьки і сестра.

Молодший сержант Сергій Савінов загинув 30 серпня близько Водяного. Був командиром відділення - командиром бойової машини десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 1 ОБМП 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського.

Сергій народився 2 листопада 1995 року в селі Іллічівка під Миколаєвом. Після закінчення школи відслужив строкову службу в армії, і в 2017 році підписав контракт.

Морпіха ховають 1 вересня в Мар'ївці Миколаївській області. У нього залишилася мати.

Як повідомлялося, 22 серпня один із захисників України Ігор Терехов помер від серцевої недостатності. 36-річний військовий був командиром, який пішов воювати на Донбас добровільно.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі від обстрілу загинув воїн ЗСУ Костянтин Гаврик. Загиблий був родом з Токмака Запорізької області та служив у 72-й окремій механізованій бригаді.