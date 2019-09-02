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У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 10:13
У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Загинув сержант Олександр Грицаюк

У Дніпропетровській обласній лікарні помер український військовослужбовець, який отримав поранення на Донбасі 25 серпня. Про це повідомили у прес-службі 24-ї Окремої механізованої бригади імені короля Данила у Facebook.

Повідомляється, що загинув сержант Олександр Грицаюк. Він жив у місті Христинівка Черкаської області, у листопаді йому мало виповнитися 48 років.

"Це була дуже товариська і позитивна людина, надійний друг та побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався неабияким авторитетом, а до служби ставився відповідально і сумлінно", - пригадують його військові побратими.

У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий

Фото: загиблий військовий Олександр Грицаюк (facebook.com/24th.brigade)

Нагадаємо, у неділю, 25 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів були поранені четверо військовослужбовців, один з них помер у той же день.

Зазначимо, що упродовж минулої доби, 1 вересня, і з початку 2 вересня на Донбасі бойовики 17 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув український військовий.

Додамо, за 31 серпня на Донбасі бойовики 20 разів обстрілювали позиції ООС. В результаті обстрілу поранення отримав український військовий.

Бойовики зранку обстріляли Водяне На Донбасі загинув український військовий
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