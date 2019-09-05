Помстимося! У "Азові" розповіли про загиблого на фронті 26-річного героя (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Едуард Шахов загинув 4 вересня на Світлодарській дузі. Молодший сержант обіймав посаду парамедика

На Донбасі загинув український військовий Едуард Шахов з позивним Шах. Життя 26-річного бійця 4 вересня обірвала куля ворожого снайпера. Про це 5 вересня розповіли в прес-службі полку "Азов".

Також колеги опублікували фото загиблого воїна.

Як повідомили в полку, Шахов на Світлодарській дузі отримав поранення, несумісні з життям.

Едуард - уродженець Херсонської області, проте більшу частину свідомого життя він провів на Донбасі, навчався в Донецьку, який зараз тимчасово окупований.

Шах служив у "Азові" з літа 2015 року в 3-й роти 2-го батальйону, мав звання молодший сержант. Він був командиром відділення у своєму підрозділі, також обіймав посаду парамедика.

Едуард Шахов з позивним Шах (Фото: azov.org.ua)

"Боєць мав славу сумлінного та здібного воїна, а ще був дуже товариським та надзвичайно щирим хлопцем. В "Азов" пішов служити, бо не міг сидіти, склавши руки, коли українські землі опинилися у лапах окупанта", - йдеться в повідомленні.

Також побратими виразили слова глибокі співчуття родині та друзям Едуарда.

Військові пообіцяли відплатити ворогові за смерть Шаха "у стократ".

"Обіцяємо: український прапор обов`язково майорітиме над рідним для полеглого азовця Донецьком та іншими містами, які сьогодні перебувають в полоні ворога. Помстимося!" - написали в прес-службі полку "Азові".

Як повідомлялося, 22 серпня один із захисників України Ігор Терехов помер від серцевої недостатності. 36-річний військовий був командиром, який пішов воювати на Донбас добровільно.

Також ми писали про те, що раніше на Донбасі від обстрілу загинув воїн ЗСУ Костянтин Гаврик. Загиблий був родом з Токмака Запорізької області та служив у 72-й окремій механізованій бригаді.