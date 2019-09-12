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Померли зі зброєю в руках: на Донбасі загинули два захисника України (фото)

STYLERВійна    12.09.2019 - 18:59
Померли зі зброєю в руках: на Донбасі загинули два захисника України (фото)
На Донбасі загинули українські військові (Ілюстративне фото)

На Донбасі віддали своє життя за Україну два воїна ЗСУ

11 вересня на Донбасі загинули два українських військових від ворожої кулі - прапорщик Микола Обухівський і матрос Олександр Лінчевський. Чоловіки виконували свій обов'язок і загинули на посту зі зброєю в руках, командир і підлеглий загинули разом смертю хоробрих. Про це стало відомо з поста 1-го окремого батальйону морської піхоти в Facebook.

Наголошується, що прапорщик Обуховський Микола Миколайович, був досвідченим бійцем, він був на війні з самого її початку. Вийшов з Дебальцево і продовжив службу.

"Мав велику любов до неба та досвід у парашутній справі. Дуже любив свою службу, ніколи не відступав назад, жадав перемоги і завжди підтверджував це справою. У Миколи Миколайовича залишилася маленька дочка і дружина..", - повідомили в пості.

Померли зі зброєю в руках: на Донбасі загинули два захисника України (фото)Фото: Загиблі на Донбасі Микола Обухівський та Олександр Лінчевський (facebook.com/36obrmp)

Матрос Лінчевський Олександр Валерійович на службі зарекомендував себе як людина, яка не боїться виконувати поставлені завдання, він завжди знав, що робити і як правильно. Серед побратимів користувався великим авторитетом, хоч і служив не так давно.

"Завжди хотів вчитися і вдосконалювати себе у військовій справі. Він служив строкову службу, але коли дізнався, що підрозділ їде на виконання завдань у ООС, підписав контракт і не вагаючись поїхав до побратимів", - згадують про бійця військові.

Як ми раніше писали, в зоні воєнних дій на Донбасі загинув 21-річний боєць ВСУ з Черкаської області Юрій Бурдейний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що боєць ВСУ зробив шикарний постріл на Донбасі і знищив бліндаж противника.

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