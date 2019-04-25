Перемога є, а повноважень немає: реакція мережі на нову заяву Зеленського

Зеленський звинуватив ЦВК через вибори (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський вважає, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів

Володимир Зеленський, переможець виборів президента України, звинуватив Центральну виборчу комісію у затягуванні оголошення результатів виборів. Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку заяву.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що це робиться для того, щоб Верховна Рада мала можливість призначити дату інавгурації після 27 травня, що позбавить його можливості розпустити парламент.

"Перемога є, а повноважень немає, хтось від мене булаву ховає", - заявляє Зеленський.

Зеленський звинуватив ЦВК через вибори (відео: facebook.com/zelenskiy95)

В коментарях деякі користувачі мережі підтримують Зеленського, але деякі вважають, що він аж надто поспішає отримати повноваження.

"Якийсь він непослідовний, два місяці ховався від людей, а тут дайте йому булаву швидше";

"Давайте, ви спочатку попрацюйте 100 днів, покажіть всім виборцям яка ваша політика, а потім вже Раду вибирати будемо";

"Звичайно затягує ЦВК. Давно все відомо, чого не оголосити?! І все одно змушені будуть визнати думку народу";

"Так і переможця ми не бачимо. Володимире, вийдіть до людей і розкажіть, як жити будемо з вами! Хто у вашій команді?"

"Чому б не подзвонити вашій команді в ЦВК і не дізнатися, скільки залишилося отримати протоколів з мокрою печаткою, а не записувати ролик?"

"От мені цікаво, якщо у нього все вийде, ситуація в країні буде в кращу сторону, що тоді шановні будуть говорити?"

Зеленський звинуватив ЦВК через вибори (скрін коментарів: facebook.com/zelenskiy95)

"Хвороба влади. Не можуть уявити собі, що корито закінчилося. От і творять чудеса. Але ж має бути на них управа?"

"Та дайте йому вже ту булаву. Нехай потішиться. А взагалі, закон вчити треба. Президент повинен його знати, як Отче наш";

"Щоб пішло все добре, треба Зеленському допомагати, а не писати всяку нісенітницю. Люди, ми ж всі хочемо добре жити, давайте об'єднуватися і будувати нашу Україну";

"Зате тут в мережі кричать, що новий президент нічого не робить. Він ще не президент. А Порошенко вже не президент. Анархія. Чим і користується ВР. 5 років штани протирали, а тут за місяць вирішили попрацювати";

"Порадив би Володимиру Зеленському не гнати коней, а включати більше мізки, Крим - Донбас - Україна - країна окупована Росією, кожне державне рішення вимагає зваженого підходу..."

До речі, Центральна виборча комісія вже встигла відповісти на звинувачення Зеленського - вона заперечує затягування оголошення результатів другого туру президентських виборів.

Нагадаємо, раніше мережа бурхливо відреагувала на заяву Володимира Зеленського щодо прийняття мовного закону.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський, який вже скоро офіційно стане президентом України, поміняв ім'я на своїй персональній сторінці у Facebook.