Зеленський зробив заяву про "мовний закон": бурхлива реакція мережі

Володимир Зеленський буде аналізувати "закон про мову" після прийняття президентських повноважень
Володимир Зеленський відреагував на ухвалення "Закона про мову", написавши на своїй Facebook-сторінці, що збирається вивчити новостверджений законопроект на предмет дотримання конституційних прав. Користувачі мережі у свою чергу бурхливо висловилися на таку позицію переможця виборів президента України.
Нагадаємо, Зеленський зазначив, що після прийняття повноважень президента буде зроблено ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримано всі конституційні права і інтереси всіх громадян України.
Багато хто з користувачів мережі вважає, що Володимиру Зеленському варто спершу самому вивчити українську мову, а потім вже аналізувати законопроект. Проте дехто вважає, що мова - це не головне, головне, щоб в Україні був мир, і нарешті знизилися тарифи.
Українці під Верховною Радою радіють прийняттю "мовного закону" (фото: РБК-Україна)
Нагадаємо, Володимир Зеленський, який вже скоро офіційно стане президентом України, поміняв ім'я на своїй персональній сторінці у Facebook.
Раніше ми писали про те, що сотні українців під Верховною Радою святкували ухвалення "мовного закону" 25 квітня, який підтримали 278 народних депутатів.