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Зеленський зробив заяву про "мовний закон": бурхлива реакція мережі

STYLERЖиття    25.04.2019 - 17:09
Зеленський зробив заяву про "мовний закон": бурхлива реакція мережі
Зеленський висловився про мовний закон (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський буде аналізувати "закон про мову" після прийняття президентських повноважень

Володимир Зеленський відреагував на ухвалення "Закона про мову", написавши на своїй Facebook-сторінці, що збирається вивчити новостверджений законопроект на предмет дотримання конституційних прав. Користувачі мережі у свою чергу бурхливо висловилися на таку позицію переможця виборів президента України.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що після прийняття повноважень президента буде зроблено ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримано всі конституційні права і інтереси всіх громадян України.

Багато хто з користувачів мережі вважає, що Володимиру Зеленському варто спершу самому вивчити українську мову, а потім вже аналізувати законопроект. Проте дехто вважає, що мова - це не головне, головне, щоб в Україні був мир, і нарешті знизилися тарифи.

  • "Та й мову нехай вивчить заодно! А то якось дивно: президент України частіше розмовляє російською, ніж державною";
  • "Прочитала текст і виникло питання: А то що, якщо не сподобається Зеленському, то будемо назад коней вертати?"
  • "Та нехай розмовляє і китайською, головне щоб любив і дбав про народ та країну. Бо дотепер наші "гаранти" всі гарно розмовляли українською, але краще жити не стало";
  • "Щоб проаналізувати мовний закон, потрібно спершу вивчити українську мову";
  • "Так, цікаво. А чому він, ой, вибачте, його команда до сих пір його не проаналізувала?"
  • "Спочатку тарифи нехай знизить, а то нічим більш зайнятись, як мову аналізувати. Тарифи, тарифи!"

Зеленський зробив заяву про &quot;мовний закон&quot;: бурхлива реакція мережі

Українці під Верховною Радою радіють прийняттю "мовного закону" (фото: РБК-Україна)

  • "Особисто мені українська мова зовсім нічого не дає. У нас в Харкові всі розмовляють російською мовою..."
  • "Може, спочатку хай вивчить українську мову, а потім буде аналізувати. Нагадую, згідно Конституції Президент України зобов'язаний володіти українською мовою, саме володіти, а не розуміти. Так що вчіть!"
  • "Володимире, тримайтеся, не кидайте народ";
  • "А міг просто звалити на попередників. І перед противниками і прихильниками проскочити".

Нагадаємо, Володимир Зеленський, який вже скоро офіційно стане президентом України, поміняв ім'я на своїй персональній сторінці у Facebook.

Раніше ми писали про те, що сотні українців під Верховною Радою святкували ухвалення "мовного закону" 25 квітня, який підтримали 278 народних депутатів.

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