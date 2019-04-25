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ЦВК відповіла на звинувачення Зеленського в затягуванні оголошення результатів виборів

Новини » Вибори 2019    25.04.2019 - 21:09
ЦВК відповіла на звинувачення Зеленського в затягуванні оголошення результатів виборів
Фото: Євген Радченко (РБК-Україна)

ЦВК заперечує затягування оголошення підсумків президентських виборів

У Центральній виборчій комісії прокоментували слова Володимира Зеленського про те, що ЦВК затягує оголошення результатів підсумків другого туру президентських виборів. Про це заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямий".

Зокрема, Центральна виборча комісія заперечує затягування оголошення результатів другого туру президентських виборів.

"ЦВК є незалежним колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно і незалежно від інших органів державної влади. Мені здається, ЦВК протягом всього виборчого процесу демонструвала ключову річ - незалежність. Якщо у когось є сумніви, то, звичайно, будь-ласка, чи можна сумніватися, але хотілося б знати про якісь докази або будь-яких підозр", - сказав Радченко.

Представник ЦВК підкреслив, що за законом для оголошення результатів виборів є 10 днів. Він нагадаємо, що в даний час ЦВК вже прийняла протоколи від більш ніж 100 виборчих комісій.

"Є вимоги закону, і ми йдемо, ну, з таким, знаєте, незначним випередженням термінів, які нам вказує закон", - підкреслив він.

Нагадаємо, Зеленський звинуватив Центральну виборчу комісію в затягуванні оголошення результатів виборів. Зеленський вважає, що це робиться для того, щоб Верховна рада мала можливість призначити дату інавгурації після 27 травня, що позбавить його можливості розпустити парламент.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що офіційне оголошення результатів виборів в Україні має відбутися до 30 квітня.

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