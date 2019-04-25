Володимир Зеленський змінив ім'я: що сталося

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський поміняв ім'я в соцмережах

Володимир Зеленський, який вже скоро офіційно стане президентом України, поміняв ім'я на своїй персональній сторінці у Facebook. Це сталося 25 квітня. Так, до 14:00 на сторінці колишнього лідера студії "Квартал 95" було написано його ім'я росыйською - Владимир Зеленский. Тепер же ім'я майбутнього гаранта написано українською мовою - Володимир Зеленський.

Крім того, зовсім недавно сторінка Зеленського отримала галочку верифікації. Це означає, що вона дійсно належить її власникові і не є фейковою.

Скріншот (facebook.com/zelenskiy95)

Зазначимо, що 25 квітня на сторінці Зеленського був опублікований пост про те, що він вивчить "мовний закон" на предмет дотримання конституційних прав. Цю публікацію Зеленський зробив ще під своїм "старим ім'ям".

Скріншот (facebook.com/zelenskiy95)

Цікаво, що URL-адреса сторінки Зеленського не змінилася. На даний момент вона виглядає так: www.facebook.com/zelenskiy95.

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При цьому, правильна транслітерації прізвища Володимира Зеленського з української мови виглядає так: Zelenskyi. У той час як у нього в URL написано Zelenskiy.

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Користувачі вже активно коментують "перейменування" Зеленського і жартують, що "мовний закон ще не підписали, а він вже діє".

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через те, що Володимир Зеленський нібито завів сторінку в Twitter і відразу ж підписався на акаунти Кремля і прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Пізніше в прес-службі шоумена прокоментували це непорозуміння.