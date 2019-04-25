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Володимир Зеленський змінив ім'я: що сталося

STYLERЖиття    25.04.2019 - 15:18
Володимир Зеленський змінив ім'я: що сталося
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський поміняв ім'я в соцмережах

Володимир Зеленський, який вже скоро офіційно стане президентом України, поміняв ім'я на своїй персональній сторінці у Facebook. Це сталося 25 квітня. Так, до 14:00 на сторінці колишнього лідера студії "Квартал 95" було написано його ім'я росыйською - Владимир Зеленский. Тепер же ім'я майбутнього гаранта написано українською мовою - Володимир Зеленський.

Крім того, зовсім недавно сторінка Зеленського отримала галочку верифікації. Це означає, що вона дійсно належить її власникові і не є фейковою.

Володимир Зеленський змінив ім'я: що сталося

Скріншот (facebook.com/zelenskiy95)

Зазначимо, що 25 квітня на сторінці Зеленського був опублікований пост про те, що він вивчить "мовний закон" на предмет дотримання конституційних прав. Цю публікацію Зеленський зробив ще під своїм "старим ім'ям".

Володимир Зеленський змінив ім'я: що сталося

Скріншот (facebook.com/zelenskiy95)

Цікаво, що URL-адреса сторінки Зеленського не змінилася. На даний момент вона виглядає так: www.facebook.com/zelenskiy95.

Володимир Зеленський змінив ім'я: що сталося

Скріншот

При цьому, правильна транслітерації прізвища Володимира Зеленського з української мови виглядає так: Zelenskyi. У той час як у нього в URL написано Zelenskiy.

Володимир Зеленський змінив ім'я: що сталося

Скріншот

Користувачі вже активно коментують "перейменування" Зеленського і жартують, що "мовний закон ще не підписали, а він вже діє".

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через те, що Володимир Зеленський нібито завів сторінку в Twitter і відразу ж підписався на акаунти Кремля і прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Пізніше в прес-службі шоумена прокоментували це непорозуміння.

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