Победа есть, а полномочий нет: реакция сети на новое заявление Зеленского

Зеленский обвинил ЦИК из-за выборов (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский считает, что ЦИК намеренно затягивает оглашение результатов выборов

Владимир Зеленский, победитель выборов президента Украины, обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов выборов. Пользователи сети бурно отреагировали на такое заявление.

Напомним, Зеленский считает, что это делается для того, чтобы Верховная Рада имела возможность назначить дату инаугурации после 27 мая, что лишит его возможности распустить парламент.

"Победа есть, а полномочий нет, кто-то от меня булаву прячет", - заявляет Зеленский.

Зеленский обвинил ЦИК из-за выборов (видео: facebook.com/zelenskiy95)

В комментариях некоторые пользователи сети поддерживают Зеленского, но некоторые считают, что он слишком спешит получить полномочия.

"Какой-то он непоследовательный, два месяца скрывался от людей, а здесь дайте ему булаву скорее";

"Давайте, вы сначала поработайте 100 дней, покажите всем избирателям какова ваша политика, а потом уже Раду выбирать будем";

"Конечно затягивает ЦИК. Давно все известно, чего не объявить?! И все равно вынуждены будут признать мнение народа";

"Так и победителя мы не видим. Владимир, выйдите к людям и расскажите, как жить с вами будем! Кто в вашей команде?"

"Почему бы не позвонить вашей команде в ЦИК и не узнать, сколько осталось получить протоколов с мокрой печатью, а не записывать ролик?"

"Вот мне интересно, если у него все получится, ситуация в стране будет в лучшую сторону, что тогда уважаемые будут говорить?"

Зеленский обвинил ЦИК из-за выборов (скрин комментариев: facebook.com/zelenskiy95)

"Болезнь власти. Не могут представить себе, что корыто закончилось. Вот и творят чудеса. Но должна же быть на них управа?"

"Та дайте ему уже ту булаву. Пусть потешится. А вообще, закон учить надо. Президент должен его знать как Отче наш";

"Чтобы пошло все хорошо, надо Зеленскому помогать, а не писать всякую ерунду. Люди, мы же все хотим хорошо жить, давайте объединяться и строить нашу Украину";

"Зато тут в сети кричат, что новый президент ничего не делает. Он еще не президент. А Порошенко уже не президент. Анархия. Чем и пользуется ВР. 5 лет штаны протирали, а тут за месяц решили поработать";

"Посоветовал бы Владимиру Зеленскому не гнать лошадей , а включать больше мозги, Крым - Донбасс -Украина - страна оккупированная Россией, каждое государственное решение требует взвешенного подхода..."

К слову, Центральная избирательная комиссия уже успела ответить на обвинения Зеленского - она отрицает затягивание оглашения итогов второго тура президентских выборов.

Напомним, ранее сеть бурно отреагировала на заявление Владимира Зеленского относительно принятия языкового закона.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский, который уже скоро официально станет президентом Украины, поменял имя на своей персональной странице в Facebook.