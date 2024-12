После скандала с российской музыкой. ENLEO высказался о Нацотборе на Евровидение-2025

Он отметил, что специально не готовился к прослушиванию, а просто пришел и спел свою песню.

"Я удивлен тем, как я спел. Вместо того, чтобы прогонять эту песню перед прослушиванием, я пытался отвлечься от того, что происходит вокруг меня, чтобы нормально себя чувствовать. Я не делал репетиций. Я пришел и спел так, как пел ее в студии, потому что я написал ее сам и я знал, как ее петь", - отметил он.

Также он сказал, что его выступление понравилось музыкальному продюсеру шоу, певице Тине Кароль.

"Тина Кароль очень похвалила мое выступление, вокал, я был удивлен тем. Она потом в интервью говорила, что у меня было одно из лучших выступлений, - рассказал артист.

В то же время он попытался оправдаться, почему не попал в шортлист.

"Но, почему я не попал в шортлист? Конечно, из-за скандала. Я 100% в этом уверен. Общество отреагировало резко на то, что там происходило", - сказал Никита Леонтьев.

Однако молодой человек надеется, что зрители путем голосования в Дії все же могут принести ему место в финале Нацотбора.

Что известно о скандале с ENLEO

Несколько недель назад на одном из мероприятий TikTok-блогер kiri_kyrylo спрашивал у украинских исполнителей, слушают ли она российскую музыку сейчас, когда уже почти три года продолжается полномасштабная война.

Певец ENLEO честно признался, что продолжает слушать песни российского рэпера Oxxxymiron. Он также показал свой плейлист в телефоне, где были такие исполнители как ЛСП, Markul и другие.

Скандальное заявление певца уже успела прокомментировать Тина Кароль, которая является музыкальным продюсером Нацотбора.

Затем другой участник Нацотбора певец TESLENKO (настоящее имя - Александр Тесленко) устроил скандал и выдвинул ультиматум из-за ENLEO: если его конкурент попадет в шортлист, то сам он откажется от участия.

Впрочем, ни ENLEO, ни TESLENKO не попали в финал Нацотбора.

На днях TESLENKO заявил, что он снимает свою кандидатуру и не будет бороться за место в финале Нацотбора. А вчера стало известно, что артист все-таки может поехать на песенный конкурс от другой страны - Сан-Марино.

Кто такой ENLEO

Леонтьев родом из Мариуполя. Начал свою музыкальную карьеру с переводов мировых хитов "Take me to Church" и "Another Love". Трек "Інша любов" стал одной из популярнейших песен 2022 года.

В 2023 году вышел его альбом "Молодість", который состоит из авторских песен.

ENLEO (фото: instagram.com/enleomusic)