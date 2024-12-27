Нацотбор на Евровидение: один из участников снял свою кандидатуру после громкого скандала

Один из участников Национального отбора на Евровидение-2025, певец TESLENKO (настоящее имя - Александр Тесленко), отказался от дальнейшего участия в конкурсе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне.

"Менеджмент артиста обратился к Суспільному с просьбой снять кандидатуру исполнителя TESLENKO и приостановить дальнейшее участие в Нацотборе-2025. Суспільне согласовало запрос артиста и расторгло с ним договор об участии", - сказано в сообщении.

О своем решении TESLENKO уже написал в Instagram.

"Друзья, мы снялись с Нацотбора на Евровидение этого года. Чтобы не было обвинений в хайпе на чувствительной теме. Суспільне согласовало нашу позицию", - написал певец.

Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал.

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Таким образом за последнее, 10-е место в финале Нацотбора будут соревноваться такие исполнители: BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД и Слухай Сашу.

Что известно о скандале, из-за которого TESLENKO хотел снять свою кандидатуру

На одном из мероприятий в комментарии TikTok-блогеру kiri_kyrylo певец Enleo, который также заявлен в лонглисте Нацотбора на Евровидение-2025, честно рассказал, что до сих пор слушает российских исполнителей и не видит в этом ничего плохого. Свою позицию он объяснил тем, что это песни, которые он слушал еще до войны, а также что Oxxxymiron, например, против войны.

После этого TESLENKO грозился снять свою кандидатуру, если его конкурент попадет в шортлист.

Продюсер Тесленко Александр Крижевич сделал публичное заявление в своем Instagram в минувшую пятницу, 20 декабря, после массированного ракетного удара по Киеву. Он отметил, что нельзя после почти трех лет полномасштабной войны замалчивать проблему прослушивания молодежью российской музыки.

Впрочем, после этого Telegram-каналы вспомнили, что примерно год назад сам певец попал в скандал из-за другой фанатки российской музыки - блогерши Анны Алхим. Она устраивала "новогодний корпоратив", на котором пела треки предательницы Анны Асти (переведя их на украинский).

Кто такой TESLENKO

Александр Тесленко родился в Днепре. Свою музыкальную карьеру начал в конце 2022 года. Его дебютный альбом "Химия" стартовал с третьей позиции в чартах альбомов Apple Music.

Певец принимал участие в двух сезонах "Голоса країни", был приглашенным певцом шоу "Танці з зірками", где он также пел с артисткой KOLA.