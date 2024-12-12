Певец, который "пролетел" с Евровидением, грубо "послал" Тину Кароль

Нацотбор на Евровидение не обошелся без скандалов. Солист группы "Хейтспіч" Дмитрий Однороженко, чья песня не соответствовала нынешним правилам, эмоционально высказался о конкурсе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост артиста в X (Twitter).

Певец "послал" Тину Кароль

Так, Дмитрий опубликовал скриншот новости, в которой была размещена цитата певицы, в этом году она стала продюсером Нацотбора. Кароль объясняла, почему не все песни попали в лонглист.

"Хочу отметить от себя, что мне было очень обидно, ведь немало сильных песен не попали в список участников из-за несоответствия правилам Нацотбора. А именно: были изданы или исполнялись ранее, длиннее трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику. Мой совет: если песня не была опубликована ранее, пожалуйста, доработайте ее и подайте свою заявку в следующем году", - рассказала Тина.

В свою очередь певец подчеркнул слова "ненормативную лексику". А в описании к скриншоту Однороженко оставил следующее: "ой да иди на**й".

Пост Однороженко (скриншот)

В комментариях сразу же начали спрашивать, почему же он "послал" Тину Кароль, ведь именно ее цитата была в посте. Сам артист не стал подробно все объяснять и отметил, что в песне его группы не было нецензурной лексики.

Кроме этого, певец заявил, что планирует сделать "обзор" на всех участников Нацотбора, которые попали в лонглист.

Дмитрий Однороженка (фото: instagram.com/hatespeechmusic)