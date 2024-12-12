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Певец, который "пролетел" с Евровидением, грубо "послал" Тину Кароль

Четверг 12 декабря 2024 15:52
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Певец, который "пролетел" с Евровидением, грубо "послал" Тину Кароль Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Нацотбор на Евровидение не обошелся без скандалов. Солист группы "Хейтспіч" Дмитрий Однороженко, чья песня не соответствовала нынешним правилам, эмоционально высказался о конкурсе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост артиста в X (Twitter).

Певец "послал" Тину Кароль

Так, Дмитрий опубликовал скриншот новости, в которой была размещена цитата певицы, в этом году она стала продюсером Нацотбора. Кароль объясняла, почему не все песни попали в лонглист.

"Хочу отметить от себя, что мне было очень обидно, ведь немало сильных песен не попали в список участников из-за несоответствия правилам Нацотбора. А именно: были изданы или исполнялись ранее, длиннее трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику. Мой совет: если песня не была опубликована ранее, пожалуйста, доработайте ее и подайте свою заявку в следующем году", - рассказала Тина.

В свою очередь певец подчеркнул слова "ненормативную лексику". А в описании к скриншоту Однороженко оставил следующее: "ой да иди на**й".

Певец, который &quot;пролетел&quot; с Евровидением, грубо &quot;послал&quot; Тину Кароль

Пост Однороженко (скриншот)

В комментариях сразу же начали спрашивать, почему же он "послал" Тину Кароль, ведь именно ее цитата была в посте. Сам артист не стал подробно все объяснять и отметил, что в песне его группы не было нецензурной лексики.

Кроме этого, певец заявил, что планирует сделать "обзор" на всех участников Нацотбора, которые попали в лонглист.

Певец, который &quot;пролетел&quot; с Евровидением, грубо &quot;послал&quot; Тину Кароль

Дмитрий Однороженка (фото: instagram.com/hatespeechmusic)

"Хайпану и на днях напишу тред про всех, кто прошел. Мне как минимум надо половину из них хотя бы впервые послушать", - написал Однороженко.

Сама Кароль на выпад от артиста пока не отреагировала.

Нацотбор на Евровидение - полный список участников

Напомним, имена всех артистов, которые попали в лонглист, были объявлены 11 декабря. За возможность представить Украину на Евровидении будут соревноваться такие группы и певцы:

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture
  • GRISANA
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абіє
  • "ДК Енергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"
  • Влад Шериф.

К слову, ранее участник Нацотбора попал в скандал из-за любви к русской музыке.

Кроме этого, недавно "Холостяк" Терен поставил на место людей, которые сплетничают о его ранении.

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