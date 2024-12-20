Нацотбор на Евровидение: Тесленко устроил скандал и выдвинул ультиматум из-за Enleo, который любит российскую музыку

Нынешний Национальный отбор на Евровидение не обходится без скандалов. Сначала один из участников, певец Enleo, заявил, что любит российскую музыку , а теперь другой, артист Teslenko, выдвинул ультиматум - если его конкурент попадет в шортлист, то сам он откажется от участия.

С чего все началось

Так, после ракетного удара, который утром 20 декабря устроила РФ, Александр Крижевич, продюсер Александра Тесленко (Teslenko), сделал публичное заявление. Он высказался о скандале с Enleo и от имени своего артиста сказал о его дальнейшем участии в Нацотборе.

Тесленко отказывается от участия в Нацотборе, но есть условие (скриншот)

"Это стало последней каплей для принятия такого тяжелого решения. Мы долго думали с Тесленко и пытались как-то у себя в голове составить оправдание замалчиванию проблемы толерантности российской музыки среди молодежи одним из участников Нацотбора" - написал Крижевич.

Что сказал продюсер Тесленко (скриншот)

"Я не знаю, есть ли мы в шортлисте, но мы публично снимаем свою кандидатуру с конкурса, если там будет этот участник. Потому что кроме правил есть еще этический код Евровидения. А участвуя в этом мы как бы подтверждаем, что это является нормой", - добавил он.

Тесленко и его продюсер устроили скандал (скриншот)

Тесленко "репостнул" Stories продюсера, чем подтвердил правдивость его заявлений. Впрочем, после этого Telegram-каналы вспомнили, что примерно год назад сам певец попал в скандал из-за другой фанатки российской музыки - блогерши Анны Алхим. Она устраивала "новогодний корпоратив", на котором пела треки предательницы Анны Асти (переведя их на украинский).

Впрочем, мероприятие получило немало критики от сети, как и сама Алхим и все, кто принимал в нем участие. И сейчас команде Тесленко пришлось объяснять свой поступок.

"Наша коммуникация с Алхим была на благотворительном мероприятии, где было собрано более 2 миллионов гривен на ВСУ. На этом выступлении Саша пел свой репертуар, который является исключительно украиноязычным. Я понимаю, что у некоторых будет попытка натянуть сову на глобус, но это не соизмеримые вещи", - заявили в комментарии "Музвару" представители артиста.

Действительно ли Тесленко откажется от Нацотбора, если в шортлист попадет Enleo, и как сам артист, который говорил о любви к русской музыке, отреагирует на такой ультиматум - пока неизвестно.