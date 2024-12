Після скандалу з російською музикою. ENLEO висловився про Нацвідбір на Євробачення-2025

Він зазначив, що спеціально не готувався до прослуховування, а просто прийшов і заспівав свою пісню.

"Я здивований тим, як я заспівав. Замість того, щоб проганяти цю пісню перед прослуховуванням, я намагався відволіктися від того, що відбувається навколо мене, щоб нормально почуватися. Я не робив репетицій. Я прийшов і заспівав так, як співав її в студії, тому що я написав її сам і я знав, як її співати", - зазначив він.

Також він сказав, що його виступ сподобався музичному продюсеру шоу, співачці Тіні Кароль.

"Тіна Кароль дуже похвалила мій виступ, вокал, я був здивований тим. Вона потім в інтерв'ю говорила, що в мене був один із найкращих виступів, - розповів артист.

Водночас він спробував виправдатися, чому не потрапив до шортлиста.

"Але, чому я не потрапив до шортлиста? Звичайно, через скандал. Я 100% у цьому впевнений. Суспільство відреагувало різко на те, що там відбувалося", - сказав Микита Леонтьєв.

Однак молодий чоловік сподівається, що глядачі шляхом голосування в Дії все ж можуть принести йому місце у фіналі Нацвідбору.

Що відомо про скандал з ENLEO

Кілька тижнів тому на одному із заходів TikTok-блогер kiri_kyrylo запитував в українських виконавців, чи слухають вони російську музику зараз, коли вже майже три роки триває повномасштабна війна.

Співак ENLEO чесно зізнався, що продовжує слухати пісні російського репера Oxxxymiron. Він також показав свій плейлист у телефоні, де були такі виконавці як ЛСП, Markul та інші.

Скандальну заяву співака вже встигла прокоментувати Тіна Кароль, яка є музичним продюсером Нацвідбору.

Потім інший учасник Нацвідбору співак TESLENKO (справжнє ім'я - Олександр Тесленко) влаштував скандал і висунув ультиматум через ENLEO: якщо його конкурент потрапить до шортлиста, то сам він відмовиться від участі.

Втім, ані ENLEO, ані TESLENKO не потрапили до фіналу Нацвідбору.

Днями TESLENKO заявив, що він знімає свою кандидатуру і не боротиметься за місце у фіналі Нацвідбору. А вчора стало відомо, що артист все-таки може поїхати на пісенний конкурс від іншої країни - Сан-Марино.

Хто такий ENLEO

Леонтьєв родом із Маріуполя. Почав свою музичну кар'єру з перекладів світових хітів "Take me to Church" та "Another Love". Трек "Інша любов" став однією з найпопулярніших пісень 2022 року.

У 2023 році вийшов його альбом "Молодість", який складається з авторських пісень.

ENLEO (фото: instagram.com/enleomusic)