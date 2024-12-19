Тина Кароль ответила певице СолоХа, которая устроила скандал из-за Нацотбора

Известная украинская певица Тина Кароль, которая является музыкальным продюсером Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2025, прокомментировала недовольство певицы СолоХа, которая не попала в лонглист.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину.

Демин спросил у Кароль, почему певица СолоХа не прошла. Как известно, артистка первая подала заявку на участие в Нацотборе.

"Она не прошла двадцатку, эта песня. Потому что рядом находятся исполнители, которые в этом году выглядят сильнее. И это нужно как-то принять, понять. Вы можете обратиться в следующий раз", - отметила Кароль.

Также она дала певице совет.

"Мой личный вам совет, пани СолоХо, давайте будем знакомы. Я бы рекомендовала вам сменить жанр музыки. Может быть, если вы обратите на это внимание, вы увидите результат сами по своим стримам, по своему успеху, продаже билетов на ваш концерт. Вы - прекрасная, красивая девушка, я хорошо знаю, о ком мы говорим сейчас. Я считаю, что нужно поискать себя в другом направлении, в другом стиле", - отметила Кароль.

Скандал с СолоХой

После того, как 11 декабря "Суспільне" объявило лонглист Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2025 и стало известно, что артистка не попадает на конкурс, она высказала свое мнение.

Она отметила, что неоднократно выдвигала свою кандидатуру на конкурс, а в этом году подала заявку первой. Она также считает, что нужно запретить, чтобы артисты принимали по два-три раза участие в Нацотборах, а тем более подряд.

Также она хотела бы получить обратную связь, почему ей отказали.

Певица СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Что известно о певице СолоХа

Настоящее имя певицы - Тереза ​​Балашова, она также выступала под творческим псевдонимом Тереза ​​Франк.

В 2006 году одержала победу на фестивале "Весенняя волна". В 2010-м стала лауреатом премии "Хрустальный микрофон". В 2011 году активно сотрудничала с телеканалом "ОTV", вела на нем популярное шоу "Модная правда". Кроме того, была автором отдельной постоянной рубрики "Звездные родители в гостях у Терезы Франк" в журнале "Мама-инфо".

В 2015 году начала сотрудничать с Владимиром Бебешко и взяла псевдоним СолоХа.

За это время она успела выпустить более 20 песен.

Певица СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Нацотбор на Евровидение - полный список участников

Напомним, 11 декабря организаторы украинского Нацотбора обнародовали список финалистов. За возможность представить Украину на Евровидении будут соревноваться такие группы и певцы:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абіє

"ДК Енергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф.

В феврале 2025 года, в финале Национального отбора, который будет проходить в формате телевизионного шоу, будут соревноваться до 10 исполнителей. Как и раньше, победитель будет определяться путем голосования зрителей и оценок жюри.