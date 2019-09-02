Зеленський в школі: чому президент ходив з мокрим волоссям і прогулював уроки

Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Яким учнем був Володимир Зеленський, де прогулював уроки і чому бився - читайте в матеріалі Styler

Володимир Зеленський у школі був активним учнем і радував вчителів. Навчаючись у 95-ї гімназії, він активно займався спортом, музикою (грав на фортепіано) і, звичайно ж, грав у театрі. Тому не дивно, що майбутній президент України завжди був в центрі подій.

Сам Зеленський зізнається, що незважаючи на те, що він з інтелігентної родини, у шкільні роки він був хуліганом і навіть забіякою.

"У дитинстві свою правоту зазвичай доводиш кулаками, а не за допомогою переговорів і сили переконання", - пояснює Зеленський.

Володимир Зеленський у школі (фото: kvartal95.com)

У Зеленського, як і у багатьох, було прізвисько в школі. Спочатку його називали Зелений. А згодом з'явилося ще одне - майбутнього президента почали називати просто Вован.

У шкільні роки Зеленський ніколи не підробляв підписи і не стирав позначки в щоденнику, так як просто не вмів робити це акуратно. Але уроки прогулював. Правда, робив це Володимир з користю. Разом з однокласниками він ходив в дитячий будинок творчості, де репетирував номери, з якими виступали на заводах і виробництві. Також Зеленський міг пропустити навчання, і для занять спортом - для себе, або репетиторством - за гроші.

Володимир Зеленський (в центрі) (фото: kvartal95.com)

В школі Зеленський був модником. За словами президента, він, Олександр Пікалов і Денис Манжосов були справжніми рок-н-рольщиками і фанатіли від The Beatles і групи "Браво".

"Нас було видно здалеку: білі сорочки, краватки в горошок, "напрасовані" штани, трохи розкльошені, підтяжки, піджак у клітинку, і обов'язковий атрибут - зачіска! Довге волосся під "каре", зачесане назад з неймовірною кількістю гелю для укладки", - зізнається президент.

До слова, через те, що у Володимира волосся вилося, йому доводилося його вирівнювати за допомогою води. Тому частенько Зеленському доводилося ходити з мокрими волоссям.

Володимир Зеленський у школі (фото: kvartal95.com)

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