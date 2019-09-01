З Днем знань: Гончарук на самокаті з ліхтариком "показав" школярам Кабмін (відео)

Гончарук прокотився на самокаті будівлею Кабміну (Фото: колаж РБК-Україна)

Прем'єр Олексій Гончарук привітав школярів із 1 вересня

Новий прем'єр Олексій Гончарук з нагоди 1 вересня записав відеозвернення до українських школярів та влаштував екскурсію будівлею Кабінету міністрів. Для зручності переміщення довгими коридорами глава уряду вибрав самокат з ліхтариком. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці чиновника.

Гончарук зазначив, що вже завтра школярі та студенти підуть вчиться, а його День знань збігся із першим тижнем прем'єрської життя.

Також глава КМУ заявив про серйозні виклики, які стоять перед новим міністром освіти і науки Анною Новосад та її "молодою, амбіційною командою": зробити українську освіту сучасною, конкурентною та європейською.

Гончарук прокотився на самокаті будівлею уряду та записав відео (Фото: скріншот)

Гончарук розповів школярам, ​​що колись і вони зможуть працювати прем'єром, але на той час Україна стане багатою і успішною, з якої будуть рахуватися інші країни. Також прем'єр показав будинок уряду і прокотився на самокаті коридорами і кабінетами.

Щоб показати учням і студентам місце їх можливої ​​майбутньої роботи, Гончарук вирішив влаштувати відеоекскурсію. Так як в Кабміні кілька поверхів, десятки кабінетів, в яких працюють тисячі людей, переміщатися коридорами можна і на самокаті, що чиновник одразу і продемонстрував.

У залі засідань уряду Гончарук зробив "коло пошани" і розповів, що в цій кімнаті приймаються найважливіші для країни рішення. Але для того, щоб Україна була успішною, потрібні "розумні, освічені, вільні громадяни - ви!" Тому він закликав дуже добре вчитися, а чиновники створять для цього всі необхідні умови.

"З першим вересня всіх учнів і викладачів! Змінимо країну разом! Все буде добре. Не перемикайтеся", - написав Гончарук.

Гончарук прокотився на самокаті будівлею уряду(Відео: facebook.com/aleksey.goncharuk)

Користувачі мережі в коментарях до відео дуже позитивно оцінили таку відеоекскурсію і звернення до школярів, яке дійсно є гарною мотивацією вчитися старанно. Ролик хвалять навіть ті, хто скептично ставиться до нової влади.

Супер!

Олексій ви молодець. Відео класне. Чекаємо на зміни, сподіваємося на вас.

Креативний підхід! Такого привітання з днем ​​знань ще не було!

Це дійсно мотивація до навчання, отримання знань! Наснаги всім!

Відмінний формат спілкування. Не зупиняйтесь!

Дуже красиво і креативно. Повага. Успіхів на новій посаді, хоча я і скептично ставлюся до нової влади.

Скрін коментарів

Як повідомлялося, 30 серпня прем'єр Олексій Гончарук провів свою першу зустріч з журналістами на цій посаді, а місце вибрав незвичайне - бесіда відбулася в саду.