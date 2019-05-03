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Форма від дизайнера: де і за скільки вчиться дочка Зеленського

STYLERПерсони    03.05.2019 - 16:18
Форма від дизайнера: де і за скільки вчиться дочка Зеленського
Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Олександра Зеленська в цьому році закінчує восьмий клас елітної школи

Дочка новообраного президента України Володимира Зеленського Олександра вчиться в елітній Новопечерскій школі, у 8 класі. Це школа відкрилася в 2014 році і розташовується на території ЖК "Новопечерські Липки", що по вулиці Драгомирова.

Вартість у цій школі коливається від 10 до 12 тисяч доларів на рік. Олександра Зеленська закінчує 8 клас, а це означає, що її тато платить 10850 доларів за рік її навчання (приблизно 287 тисяч гривень).

Форма від дизайнера: де і за скільки вчиться дочка Зеленського

Володимир Зеленський з дочкою Олександрою (Соціальні мережі)

У вартість навчання входить планшет та всі необхідні підручники і дидактичні матеріали, шкільна форма від відомого українського дизайнера Лілії Пустовіт, спортивна форма, дворазове харчування, відвідування творчих гуртків і спортивних секцій, щорічний медичний огляд. При бажанні батьки можуть замовити для дитини додаткове харчування: сніданки – 1900 гривень в місяць і полуденки – 1700 гривень в місяць. Діти в школі перебувають повний день з 9 ранку до 6 вечора.

Форма від дизайнера: де і за скільки вчиться дочка Зеленського

Скріншот (novoshkola.com.ua)

У школі є великий спорткомплекс, басейн, гончарний клас, музичний зал та охорона по всьому периметру. Вхід тільки за спеціальними перепустками.

У цій же школі навчається донька прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, син Ірини Білик, донька Ольги Фреймут і дочка Маші Єфросиніної.

Форма від дизайнера: де і за скільки вчиться дочка Зеленського

Зеленська Олександра (Соціальні мережі)

Олександра Зеленська під час участі в передачі "Розсміши коміка" розповіла, що займається малюванням, вокалом і відвідує спортивні секції – тайський бокс і теніс.

Форма від дизайнера: де і за скільки вчиться дочка ЗеленськогоСаша Зеленська (Соціальні мережі)

У Новопечерской школі вона вчиться за спеціальною канадсько-українською інтегрованою програмою. Також вона бере участь у різних шкільних заходах і навіть представила власний проект про вплив глобалізації на продукти щоденного використання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Олена Зеленська розповіла, ким мріє стати її дочка.

А також розповідали про те, чим буде займатися нова перша леді України Олена Зеленська.

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