"Оскар-2025": список всех победителей самой престижной кинопремии

В ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения наград премии "Оскар". Желанные статуэтки получили актеры, режиссеры, фильмы и другие представители киноиндустрии.
РБК-Украина (проект Styler) публикует имена победителей в каждой из номинаций.
Так, престижную статуэтку за "Лучшую женскую роль" завоевала Майки Мэдисон за свою мастерскую игру в фильме "Анора". В мужской категории, награду за "Лучшую мужскую роль" получил Эдриан Броуди, впечатляюще воплотив образ главного героя в картине "Бруталист".
Кульминацией вечера стало объявление картины "Анора" лучшим фильмом года.
Лучший фильм: "Анора"
Лучший международный полнометражный фильм: "Я до сих пор здесь"
Лучшая режиссерская работа: Шон Бейкер - "Анора"
Лучшая мужская роль: Эдриан Броуди - "Бруталист"
Лучшая женская роль: Майки Мэдисон - "Анора"
Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин - "Настоящая боль"
Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана - "Эмилия Перес"
Лучший оригинальный сценарий: "Анора"
Лучший адаптированный сценарий: "Конклав"
Лучшая операторская работа: "Бруталист"
Лучший монтаж: "Анора"
Лучшая работа художника-постановщика: "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший дизайн костюмов: "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший грим и прически: "Субстанция"
Лучшие визуальные эффекты: "Дюна. Часть вторая"
Лучший звук: "Дюна. Часть вторая"
Лучшая музыка к фильму: "Бруталист"
Лучшая песня к фильму: "Эмилия Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón - "El Mal")
Лучший документальный полнометражный фильм: "Нет другой земли"
Лучший короткометражный документальный фильм: "Единственная девушка в оркестре"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот"
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Поток. Последний кот на Земле"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса"
Нынешний "Оскар" отметился возвращением мюзиклов: впервые за более чем 50 лет в номинации "Лучший фильм" представлены сразу два - "Злая: Сказка о ведьме Запада" и "Эмилия Перес".
Впервые в истории на "Оскар" как "Лучший фильм" был номинирован боди-хоррор - "Субстанция", что демонстрирует расширение жанровых границ премии.
Среди номинанток на "Лучшую женскую роль" были Фернанда Торрес и Изабелла Росселлини, которые следуют примеру своих известных матерей, номинированных на "Оскар" в прошлом - Фернанду Монтенегру и Ингрид Бергман соответственно.
Впервые с 1977 года все номинантки на "Лучшую женскую роль" были представлены в фильмах, претендующих на "Лучший фильм".
В фильме "Бруталист" была использована технология украинского стартапа Respeecher для воспроизведения венгерского акцента актерами.
Себастиан Стэн стал восьмым актером, номинированным за исполнение роли президента США.
В этом году впервые в истории премии номинацию получила открытая трансгендерная актриса - Карла София Гаскон, исполнившая главную роль в фильме Жака Одияра "Эмилия Перес".
Третий год подряд украинские документалисты попадают в финальный список премии со своими лентами. К сожалению, одержать победу пока получилось лишь однажды - в прошлом году "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый "Оскар" в истории.
Питер Строган получал "Оскар" за лучший адаптированный сценарий для фильма "Конклав" с украинским флагом на смокинге.
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