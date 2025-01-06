Оксана Пекун откровенно рассказала, что думает о брони для артистов: "И женщины пойдут воевать"

Известная украинская певица Оксана Пекун, которая высказалась о Софии Ротару , отметила, что она поддерживает бронирование артистов-мужчин, хотя не отрицает и тот факт, что и женщинам, возможно, придется взять в руки оружие.

"Я поддерживаю, потому что это - кровь нашей нации. Это талантливые художники. Я понимаю, что воевать должны все. Я тоже когда-то сказала, что если надо, то пойду защищать Украину, потому что неплохо стреляю. Но уже есть такие таланты, которые погибли, которых мы никогда больше не вернем", - отметила певица.

Также она подчеркнула, что всем следует готовиться к самому худшему сценарию.

"Хотя и говорят, что наступит такое время, что мы все пойдем, и женщины пойдут воевать... Поэтому никто не застрахован", - считает Пекун.

"Но я бы берегла цвет нации. Берегла бы тех, кто является талантом. Кто продолжит этот цвет нации. Хотя мне каждого жалко. Мне жаль обычного человека, всех", - подытожила народная артистка Украины.

Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Что известные люди говорят о мобилизации и бронировании артистов

Мнения известных людей насчет брони для талантливых людей расходятся.

Так, украинский актер, телеведущий и сценарист Олег Иваница, который сейчас защищает Украину в ВСУ, считает, что если артисты будут прятаться от мобилизации, может повториться Буча.

Певица Оксана Билозир считает, что действительно талантливые люди должны оставаться в тылу, а не идти на фронт.

Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк в свою очередь поддерживает бронирование артистов. Он отметил, что если всех заберут на фронт, потом будет очень сложно снова создавать коллективы и выступать.

Известная украинская певица Наталья Бучинская отметила, что нет одного правильного ответа на этот вопрос и что необходимо рассматривать каждый отдельный случай.

Музыкант Валерий Харчишин поддерживает предоставление артистам временной отсрочки от мобилизации. А вот певица Оля Цыбульская, наоборот, не поддерживает.