"Не создавайте себе кумира". Известная певица объяснила, почему Повалий предала Украину

Украинская исполнительница Оксана Пекун высказалась об артистке-предательнице Таисии Повалий. В частности, она объяснила, что могло быть одной из ключевых причин, почему уроженка Киевщины выбрала для карьеры и жизни страну-агрессор РФ.

Что говорит Пекун о Повалий

Певица поделилась, что в прошлом общество создало себе кумира в лице Таисии, но при этом не знало, какая она на самом деле. По мнению звезды, не последнюю роль здесь сыграла финансовая составляющая, и поэтому Повалий решилась на такой предательский поступок.

"Вот как говорят: не создавайте себе кумира. А мы когда-то такого кумира создали. Но мы же не знали, какая она. Возможно, это деньги сделали с ней такое. Она действительно очень талантливая, но она не искренняя сама с собой. Мне кажется, этот поступок она сделала только ради какого-то финансового счастья", - говорит Оксана.

"Мы должны знать, какие есть подлые люди, которые просто пренебрегли своей родиной и тем, что та родина им дала. Как ее люди любили, как на ее концерты ходили! Я знаю поклонников ее творчества, которые просто сейчас плюют ей в след", - также добавляет она.

Исполнительница отмечает, что у нас тоже остаются артисты, которые находились за границей и говорили, что война их не касается, а после этого возвращались в Украину с концертами.

Оксана Пекун (фото предоставлено певицей)

Что известно о позиции Таисии Повалий

Певица-предательница не скрывает своих пророссийских взглядов. После начала полномасштабной российско-украинской войны она окончательно перебралась в Россию и даже перевезла туда свою мать. В интервью артистка заявляла о том, что россияне должны "спасти украинцев", и что в стране-террористке она чувствует себя в безопасности.

Из-за такой позиции артистка осталась без имущества в Украине и без авторских прав на некоторые свои песни.

Сын звезды - Денис Повалий - в это время остается за границей и вместе с семьей живет в Испании. В прошлом он высказывался якобы против российской агрессии, но при этом делал ряд других неясных заявлений, а также становился на защиту матери.

Таисия Повалий (фото: wikipedia.org/wiki/Повалий)