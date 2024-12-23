Арсен Мирзоян сказал, что думает о броне для артистов

Украинский музыкант Арсен Мирзоян сказал, уместно ли, по его мнению, бронирование артистов, и как военные реагируют, когда он перед ними выступает.

По словам исполнителя, Вооруженные Силы и Силы Обороны - это срез общества.

То есть решение о мобилизации или службе не зависит от профессии человека, включая то, является ли он артистом.

"Выбирают не по профессии. Но если артист может помогать деньгами и морально поддерживать военных, то это тоже важная миссия", - сказал Арсен.

Также Мирзоян поделился, как реагируют военные, когда он перед ними выступает.

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"Смотрите, есть артисты, которые ездят на фронт с концертами. И я на них сам смотрел, удивлялся. Потому что, оказывается, можно просто ездить и просто петь. Тебя сажают в автобус в твой свободный день, ты поешь и сразу постишь. Мне это не близко. Ну, это мое субъективное мнение", - признался исполнитель.

Для него же, говорит он, лучше, когда комбат может даже не знать о приезде артиста. Может знать медик, сержант главный.

"И тогда мы выезжаем на позиции, где людям обычным нельзя находиться. Оттуда солдат никто не заберет, и они сидят в таком месте, где точно нет концертных залов. Есть комбаты, которые поощряют приезд. Они говорят: "Давай, Сеня, к нам!", - рассказал Арсен.

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"Все одеваемся в броню и прорываемся, они включают РЭБы и мчимся. Главное - добежать. А были и дроны, и обстрелы. Мы там живем. Могут позвонить и сказать: "У меня группа после штурмов, они уже все на антидепрессантах. Приезжай, попоем". И я еду, потому что ребята после штурма им надо психологически вырваться", - добавил он.

Артист поделился, что его выступления для военных - это не только о музыке, но и о реальной помощи. Он всегда старается не ехать с пустыми руками, ведь, по его мнению, важно быть полезным любым способом.

"И я не с концертом еду, я что-то необходимое везу, не хочется ехать пустым. У нас даже так было, что мы гитару забывали с собой взять, покупали срочно в Дружковке, потом продавали ее на аукционе", - поделился Мирзоян.