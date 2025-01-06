Певица Оксана Пекун: Понимаю, что воевать должны все, но я бы берегла цвет нации

О жизни и заработках артистов в условиях войны, о предательнице Таисии Повалий и ее сыне, Софии Ротару и ее позиции, отношениях с мужем и выступлениях перед военными - в интервью РБК-Украина рассказала народная артистка Украины Оксана Пекун.

Эстрадная певица, чью песню "Я така ще молода" слышали почти все, выступает на сцене уже более 30 лет. Пекун и ее муж были соучредителями программы "Фольк-music", которая возрождает украинскую песню.

– Оксана, как изменилась ваша жизнь за три года полномасштабной войны?

– Ну, как, наверное, и у всех у нас в Украине. Она изменилась не в лучшую сторону, конечно. Мы научились жить в войне. Мы научились жить в этих реалиях, в тревогах, и в том, что мы выживаем, можно так сказать, без света. Как артистка я стала больше работать на благотворительных концертах. Хотя я всегда на них работала, но это теперь стали концерты для наших военных, для наших переселенцев, для наших людей, которые живут за границей.

– Относительно выступлений за границей. Некоторые артисты часто рассказывают, что замечают большую разницу между слушателями здесь, в Украине, и и слушателями, скажем, в Европе. А вы это замечали?

– Расскажу вам вот что. На второй год полномасштабной войны меня пригласили на Пасху поздравить наших украинцев, которые живут в Италии. И там было 400 наших переселенцев из Запорожья, из Мариуполя, из Херсона, из Киевской области, из многих наших городов. И они как раз в первые дни войны туда выехали, их приютили там. Вы знаете, я приехала туда, выступала, дарила целый сольный концерт. И когда я начала петь, то позади меня транслировали кадры. И люди смотрели на эти кадры - Украины счастливой, красивой. Вы знаете, все плакали. Я не знаю, как я себя сдержала вообще от слез. И почти весь концерт я видела слезу в глазах наших людей, потому что они очень грустят.

Как бы там ни было, вы знаете, кому-то некуда вернуться, у каждого разные обстоятельства. Но у всех - такая тягучая любовь, такая тоска по Украине, не передать словами. А здесь, в Украине, люди действительно привыкли к этим реалиям. Мы привыкли жить в войне, привыкли жить без света, привыкли к тревогам. Прячемся, идем в укрытие, будто все это обыденным уже стало. Люди воспринимают хорошо концерты, но все равно, когда выходишь на сцену, ты видишь сначала тоску в глазах, какой-то нерв, боль, а потом зрители, услышав мои песни, становятся веселыми, позитивными.

Оксана Пекун (фото предоставлено певицей)

– А как изменились заработки?

– Вообще прекратились какие-то финансовые поступления и больше действительно вкладывается, идет на благотворительность. Когда приходят от государства какие-то нам дотации - я всегда их сразу перебрасываю на помощь Вооруженным силам Украины. А на счет доходов... Какие могут быть доходы сейчас? Сейчас это называется выживанием, понимаете? Это какие-то деньги, которые были сэкономлены [используются].

И когда я даю концерты в Украине, то часть средств отдается, конечно, на ВСУ. А другая часть идет на то, чтобы просто жить, выживать. Поесть, какой-то быт. Конечно, артисту нужны новые песни, какой-то костюм. И все эти деньги на костюмы и именно на песни я беру не с работы на концертах, потому что их нет. Это все еще какие-то остатки.

– Сейчас появилось немало артистов, которые начали карьеру во время полномасштабной войны. Есть персоны, которые вас приятно поразили? Кого вообще из украинских артистов слушаете?

– Мне очень нравится такой молодой и талантливый мальчик Сергей Лазановский. Мне нравится певица Domiy. Это молодая, талантливая девушка, она меня просто поразила своим голосом, своей манерой. Я не знакома с ней лично, не знаю, какая она как человек. Но я в ее песнях чувствую какую-то такую боль и красивый мелодизм. Еще мне нравятся песни, которые делает группа The Hardkiss. Юля Санина очень талантливая певица, она меня просто пленяет своим голосом. Люблю и группу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

– Сейчас артисты отказались от русского языка, но раньше все было не так. Вы жалели, что когда-то переходили на русский?

– Я никогда не задумывалась, на каком языке петь, и всегда пела на украинском. И это, может, для каких-то проектов, которые снимались на телевидении, было как раз исключением. Меня просили записать песню о войне. И там песни на военную тему были, а они все были написаны на русском. И только сейчас появились эти душевные песни на украинском, реальные песни о нашем настоящем.

Было приглашение на программу, мол, хочешь выступить - давай. И это было на канале, где мне желательно было быть, потому что все его смотрели. Ну я и пошла на это, записала песню. Дедушка мой погиб на Второй мировой войне, а потому для меня спеть песню военного времени в те годы (это было начало 2000-х) было нормально.

А то, что люди пели на русском языке... Ну, это было заигрывание перед Россией, это было заигрывание перед денежными людьми, перед теми, кто делал эти концерты, потому что весь шоу-бизнес вы сами знаете, под кем был тогда. Почти все какие-то медиа - все они были под россиянами. Я скажу так. Просто люди пригибались и кланялись перед Москвой. Вот и все. А я так не делала. Я просто делала свое. Я пела на украинском языке, я делала свой репертуар и никогда не кривила душой.

Пекун высказалась об артистах-предателях (фото предоставлено певицей)

– Расскажите о проекте "Фольк-music". В 2018 году был большой скандал с "Суспільним", чем все закончилось? Сейчас новые выпуски проекта выходят на вашем YouTube, но не на телевидении. Почему?

– Да, они не выходят на "Суспільному", произошел конфликт. Пришла новая команда, наши творческие мысли не сошлись. Там говорилось о том, что наши народные артисты, традиционная эстрада, наши украинские голоса, не должны быть на "Суспільному". Хотя я считаю, что такого не должно быть, это же наши корифеи! Я считаю, что такие артисты должны присутствовать в телеэфирах. А мне сказали, что это "токсично". И даже мне самой не разрешали исполнять песни.

И потом пошел конфликт. У них было свое видение программы, хотя мы были очень рады сначала, потому что пришли же новые, мудрые, свежие мозги, которые хотели обновить программу, сделать с ней современную картинку.

Да, картинка обновилась, но меня заставляли говорить то, что я не хочу, то, что было в разрез с идеей нашей программы. Просто показывалось какое-то псевдоукраинское, а хотелось души. А души не было. Но это все разговоры. Те люди, которые сделали это все, которые, можно сказать, прикрыли нашу программу, закрыли проект, они уже не работают на "Суспільному".

Если хотите сделать - сделайте лучше. Но они ничего не сделали. Просто убили. Вот и все. Но я не обижаюсь. Я уже давно забыла все обиды. И наоборот, просто переродилась, знаете, как птица Феникс, и живу настоящим, современным. Я знаю, что программа "Фольк-music" не умерла, она живет и дальше. Мы снимаем своими усилиями, не выходя на телевизионное пространство. Мы сейчас находимся в своем YouTube-канале, но у нас тоже есть просмотры неплохие. Я думаю, что мы набираем обороты.

Просто бабушки и старшее поколение не так сильно смотрят еще YouTube. Понимаете? Больше среднего поколения, молодежь. Но уже понемногу начинают звонить и говорят: "Вы знаете, мы видели вашу программу, мы тоже хотим принять в ней участие". И я уверена, что наша работа, наша любовь к народной песне сделает свое, потому что народное нельзя убить. Народное надо лелеять, народное надо беречь, потому что если мы не будем помнить свое, то мы не будем народом, не будем украинской нацией.

– После того скандала какие-то были предложения, чтобы перейти на другие каналы?

– Вы знаете, я думаю, что я таки вернусь на "Суспільне", потому что эта программа должна быть именно на этом канале. Потому что кто, как не общество, должно знать о своих проблемах, о своих песнях, о своем народе. А наша программа о народе, с народом и при участии украинского народа. Как украинцы поют, лелеют эту песню, передают ее из поколения в поколение. И когда мы снимали раньше программу, она же была как эти швейцарские часы - выпуски выходили еженедельно. У нас расписаны были поездки на три года вперед. Можете себе представить, какой это был проект? И остановить это все было большой ошибкой.

Но знаете, о чем больше всего я жалею? Я жалею о тех людях, которые уже ушли из этой жизни. Которые несли в себе эти песни. Эти бабульки, дедушки, эти берегини наши, у которых было по 100 народных песен в голове... А их уже нет. За 5 лет их столько ушло, и они не успели передать это. А сколько бы мы за 5 лет могли собрать песен? Потому что за 10 лет нашей программы мы восстановили полторы тысячи народных песен, о которых мало кто знал.

Пекун с коллегами (фото предоставлено певицей)

– По вашему мнению, в украинском шоу-бизнесе вообще существует настоящая дружба?

– Если это не завязано на деньгах, а завязано на отношениях, то, конечно, она есть. Я иногда могу высказать свое мнение, и иногда то, что я говорю, оборачивается против меня.

В начале карьеры, когда я приехала только в Киев, я так делилась своими впечатлениями с коллегами, а потом слышу, что-то такое возвращается ко мне и уже не так, как я говорила. Поэтому и не люблю сплетни и не люблю, когда меня обсуждают. Я решила просто молчать, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций. Поэтому улыбаюсь и остаюсь сама собой.

– А есть коллеги, с которыми у вас не сложились отношения от слова вообще?

– Нет, у меня такого нет. Ни с кем в конкретных конфликтах не была. Если я вижу, что какая-то персона напыщенная, а у нас таких хватает на эстраде, то когда она встречается со мной даже в гримерке, я стараюсь не лезть в глаза и просто толерантно здороваюсь. Спрошу, как обычно делают приятели. Поговорю. Но если человек не хочет общаться - то я в глаза не лезу. Я откровенно и искренне несу позитив.

А есть люди, которые не хотят этого. Они не хотят ни с кем быть даже в гримерке. Они себе требуют отдельную гримерку, чтобы никого не видеть, ни с кем не разговаривать.

– Что вы думаете о таких артистах, как, например, Таисия Повалий? Мы должны просто о них забыть, или должны напоминать нашему обществу, что эти люди - предатели?

– Вот как говорят: не создавайте себе кумира. А мы когда-то такого кумира создали. Но мы же не знали, какая она. Возможно, это деньги сделали с ней такое. Она действительно очень талантливая, но она не искренняя сама с собой. Мне кажется, этот поступок она совершила только ради какого-то финансового счастья.

Мы должны знать, какие есть подлые люди, которые просто пренебрегли своей родиной и тем, что та родина им дала. Как ее люди любили, как на ее концерты ходили! Я знаю поклонников ее творчества, которые просто сейчас плюют ей в след.

Но знаете, у нас есть артисты, которые были за границей и тоже сказали, что "эта война меня не касается". А потом возвращаются в Украину и дают дальше концерты...

Пекун сказала, что думает о Виннике (фото предоставлено певицей)

– Ну, кстати недавно Олег Винник анонсировал концерт в Польше, первый за время полномасштабной войны, а потом его перенес. Такие артисты, как он, смогут со временем вернуться в Украину?

– Как было раньше - уже никогда не будет. Конечно, есть люди, которые его любят до сих пор. Он талантливый парень, но тоже, возможно, не подумал, когда так поступал. Ну, Бог его рассудит. Я не могу судить людей. Каждый отвечает сам за свои поступки. Я отвечаю за свои. Я не уехала за границу, не сбежала.

Был момент, когда я поехала на благотворительный концерт в Италию и так случилось, что мой муж попал в больницу из-за несчастного случая. Приехав на три дня, мы остались на полгода... И каждый день я очень хотела вернуться в Украину, домой. И мы вернулись, и я счастлива. Несмотря на все эти тревоги, свой страх.

Я здесь нужна, и я здесь. Поэтому я просто чувствую свою миссию, а кто-то не чувствует. Кто-то хочет быть в тепле, спокойствии и не знать тревог. Кто-то хочет быть просто артистом, не знать о проблемах государства. Но нельзя быть в стороне от социума, в котором ты живешь.

– Касательно Повалий. Ее сын, который находится за границей, пытается спасти имущество своей мамы, которое в Украине, от конфискации. А по вашему мнению, дети предателей должны отвечать за поступки родителей?

– Я думаю, что он не должен отвечать за поступки родителей. Потому что очень много семей разъединились из-за войны. Родители живут там, например, в РФ, а дети живут здесь. Или наоборот: родители здесь живут, а дети там. И семьи развалились. Они просто разъединились в мыслях, в жизни. И травить Дениса за то, что у него мать такая...

Я не знаю, какое у него мнение по поводу полномасштабного вторжения и войны, но надеюсь, что он против РФ. Наверное, дети не отвечают за поступки родителей. Это было при Советском Союзе - дети отвечали, родители отвечали, все страдали за это. Мы живем в другое время.

Пекун и Ротару (фото предоставлено певицей)

– Сейчас вы пересекаетесь с Аурикой Ротару, выступаете на совместных концертах. А почему София Михайловна не выходит на сцену?

– Мы дружим, общаемся. Но я даже не знаю. Я не лезу в чужие семейные проблемы. Но, конечно, я задумывалась, почему она не выступает. У Аурики я этого не спрашивала, я очень ее уважаю. Для меня она, можно сказать, образец такой мягкости, нежности, таланта. Она очень мелодичный, красивый душой человек. И какой-то там грязи не надо.

А вот София, как мне кажется, у нее очень большой груз славы. Может, она просто отстранилась, просто ушла на отдых. Хотя, возможно, со временем мы увидим ее. Я знаю, что она много сделала в начале войны. И Аурика, и София очень много донатили.

Меня, кстати, пригласили на концерты совместные с Аурикой, благотворительные выступления. Мы будем собирать нашим ребятам на РЭБы, на "Мавики". Очень много сейчас будет этих концертов, ближе к весне. Потому что мы понимаем, что без нашей помощи, без помощи обычных людей, волонтеров, а мы, можно сказать, такие художественные волонтеры, защитникам трудно.

– А что вы думаете о бронировании артистов-мужчин?

– Я поддерживаю, потому что это - кровь нашей нации. Это талантливые художники. Я понимаю, что воевать должны все. Я тоже когда-то сказала, что если надо, то пойду защищать Украину, потому что неплохо стреляю. Но уже есть такие таланты, которые погибли, которых мы никогда больше не вернем. Хотя и говорят, что наступит такое время, что мы все пойдем, и женщины пойдут воевать... Поэтому никто не застрахован. Но я бы берегла цвет нации. Берегла бы тех, кто является талантом. Кто продолжит этот цвет нации. Хотя мне каждого жалко. Мне жаль обычного человека, всех.

Оксана Пекун с мужем (фото предоставлено певицей)

– Вы очень много лет живете с Владимиром, вашим единственным мужем. В чем секрет ваших отношений? Были ли какие-то притирки в начале, или какие-то кризисы в течение жизни?

– Притирки были. Когда мы переехали в Киев жить. До этого я жила с мамой. И мама всегда помогала, готовила, встречала меня с концертов. И знаете, я такую опеку чувствовала. А тут, я переехала в Киев: должна создать семейный очаг, быт, а еще и вкусно кормить мужа. Немного было сложно. А еще у каждого свой характер. А я еще не знала, что же Володя любит. Я пыталась подойти и так, и так. Но мы работали над этим, учились.

24 декабря была годовщина нашего знакомства. Мы с ним познакомились 30 лет назад. Это такой большой уже период. Володя никогда не позволял себе как-то меня обидеть. В начале он, конечно, очень присматривался, как же я с другими мужчинами себя веду. Я же симпатичная, веселая, позитивная, флиртую. Ну а как без флирта? Потому что это нормально для артистки. Но на самом деле я могу посмеяться, поиграть на публике, но я никогда не сделаю что-то ему в обиду. Я всегда с ним, люблю его. Все надо обсуждать, даже если вы очень сильно поссорились. Даже если это страшная обида. Надо сесть и поговорить. И сразу легче становится.

Мы говорим в один голос. Можете себе представить? Это значит, что мы думаем одинаково. Я очень благодарна Богу за то, что он нас свел. Мы в одной, можно сказать, каше варимся. Это кайф, когда ты на работе не работаешь, а просто этим живешь.

– Многие женщины с детьми уехали за границу, а мужчины остались в Украине. Как думаете, реально сохранять теплые чувства и отношения на расстоянии?

– Это очень сложно. Это должна быть очень сильная любовь. Это должно быть реально, как у меня в песне - "Без тебе я половинка". Это возможно, когда люди действительно не могут друг без друга, тогда они не теряют этих отношений. Я желаю всем, чтобы они не расходились, чтобы дождались. И какое это счастье будет, когда они воссоединятся уже после того, когда мы победим.

Пекун рассказала, что ей говорят военные (фото предоставлено певицей)

– А что вы мечтаете сделать после победы?

– Наверное, я буду и смеяться, и плакать, и обниматься, и... Я буду жить. Накрою красивый стол, шампанского точно выпью за такое дело. И поеду обязательно на концерты к нашим военным. Потому что это самые ценные моменты жизни. Потому что когда ты видишь их глаза - это что-то невероятное. Потому что они отдают самое дорогое. И ты приезжаешь, особенно когда они на ротации, у них такой взгляд тягучий, такой глубокий, в нем столько боли. И они просят: "Не пойте нам грустных песен, пойте нам веселое". Они хотят о любви и счастливом. И когда ты видишь ту улыбку на их лицах - это счастье. Это, знаете, как говорят, другой зарплаты не надо.

– О чем еще говорят военные?

– Очень много они рассказывают о несправедливости. И мы все знаем об этом. Я иногда заплачу, а они говорят: "Боже мой, не плачьте, вы знаете, что мы у вас есть, не думайте о плохом". Очень много таких мотивированных ребят, которые с самого начала войны, с 2014 года, и они воюют.