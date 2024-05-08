"Не поддерживаю": Оля Цыбульская высказалась о бронировании артистов от мобилизации

В начале 2024 года солист группы Ріаnобой Дмитрий Шуров сказал, что поддерживает бронирование артистов от мобилизации , поскольку это "ресурс победы". Однако певица Оля Цыбульская такой позиции не придерживается.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler).

"Я не поддерживаю бронирование кого-то конкретного. Мне кажется, что есть люди, которые действительно много делают на своей локации. Поэтому я бы не делала бронирование конкретно по профессии, потому что страшно всем: и артистам, и продавцам, и фармацевтам, и врачам. Всем все равно страшно", - объясняет она.

В пример Оля приводит слова командира батальона, где служит Виталий Козловский. Речь идет о том, что певец более полезен, когда нужно собрать деньги, ведь у него большая аудитория.

Бронирование от мобилизации 2024

Месяц назад Министерство культуры признало критически важными предприятиями каналы телемарафона "Єдині новини" и несколько цирков, поэтому их сотрудники получили бронирование.

Также еще на месяц продлили срок бронирования от мобилизации железнодорожникам.

Добавим, что в течение месяца со дня публикации закона (17 апреля) Кабмин должен определить новые критерии, на основе которых предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным, а их работники будут подлежать бронированию и определиться с новым порядком бронирования.