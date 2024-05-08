"Не поддерживаю": Оля Цыбульская высказалась о бронировании артистов от мобилизации
В начале 2024 года солист группы Ріаnобой Дмитрий Шуров сказал, что поддерживает бронирование артистов от мобилизации, поскольку это "ресурс победы". Однако певица Оля Цыбульская такой позиции не придерживается.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler).
"Я не поддерживаю бронирование кого-то конкретного. Мне кажется, что есть люди, которые действительно много делают на своей локации. Поэтому я бы не делала бронирование конкретно по профессии, потому что страшно всем: и артистам, и продавцам, и фармацевтам, и врачам. Всем все равно страшно", - объясняет она.
В пример Оля приводит слова командира батальона, где служит Виталий Козловский. Речь идет о том, что певец более полезен, когда нужно собрать деньги, ведь у него большая аудитория.
Бронирование от мобилизации 2024
Месяц назад Министерство культуры признало критически важными предприятиями каналы телемарафона "Єдині новини" и несколько цирков, поэтому их сотрудники получили бронирование.
Также еще на месяц продлили срок бронирования от мобилизации железнодорожникам.
Добавим, что в течение месяца со дня публикации закона (17 апреля) Кабмин должен определить новые критерии, на основе которых предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным, а их работники будут подлежать бронированию и определиться с новым порядком бронирования.
Ранее Оля Цыбульская рассказала о своем последнем концерте в Марьинке после начала войны.
Кроме того, певица предположила, вернется ли в Украину Олег Винник.