ua en ru
Пн, 21 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оксана Билозир о бронировании артистов: "Как талантливый пианист или скрипач может идти воевать?"

Понедельник 21 октября 2024 12:15
UA EN RU
Оксана Билозир о бронировании артистов: "Как талантливый пианист или скрипач может идти воевать?" Оксана Билозир (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Оксана Билозир, которая ранее ответила вдове Яремчука и поставила точку в скандале вокруг фильма, считает, что артистов бронировать от мобилизации нельзя.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Народная артистка Украины планирует заняться этим вопросом, так как всерьез обеспокоена ситуацией в стране относительно мобилизации людей творчества.

"Я вообще честно скажу, хочу поднять ассоциацию творческих работников. Я не знаю, есть такие или нет, когда-то такое было. Ее необходимо создать и ставить на бронь артистов. Иначе не может быть, кто-то должен творить, обеспечивать жизнь", - подчеркнула Билозир.

Она считает, что действительно талантливые люди должны оставаться в тылу, а не идти на фронт.

Оксана Билозир о бронировании артистов: &quot;Как талантливый пианист или скрипач может идти воевать?&quot;

Певица сейчас (фото из архива Оксаны Билозир)

"Как талантливый пианист или талантливый скрипач должен идти воевать? А кто будет детей потом воспитывать? Кто их будет учить в школе музыке? Кто будет для нас психологическую разгрузку делать?" - отметила певица.

Также знаменитость уверена, что нужно бронировать художников.

"Конечно, нужно бронировать художников, которые действительно творят культуру, особенно украинский национальный контент. Их нужно защитить. Ибо ради чего мы воюем? Чтобы выхолостить Украину?" - риторически спросила артистка.

Билозир отметила, что хочет создать по каждому региону перечень творческих людей, которые должны работать на победу.

"Это идеология, это наше будущее. Это наше мировоззрение", - подытожила Билозир.

Оксана Билозир о бронировании артистов: &quot;Как талантливый пианист или скрипач может идти воевать?&quot;

Народная артистка Украины (фото из архива Оксаны Билозир)

Что известно про Оксану Билозир

Билозир - известная украинская певица,выступает на сцене с 1977 года. Ее песни "Горобина ніч", "Святкова", "Батьківська пісня" и многие другие широко известны в Украине и за ее пределами.

Помимо этого, была народным депутатом Украины IV, V, VI, VIII созывов, а также министром культуры и искусств Украины и министром культуры и туризма Украины.

В сентябре 2024 года посетила оккупированные ВСУ районы Курской области.

Несмотря на то, что певица владеет украинским, русским, а также польским и английским языками, она никогда не пела на русском.

Оксана Билозир о бронировании артистов: &quot;Как талантливый пианист или скрипач может идти воевать?&quot;

Оксана Билозир (фото из архива Оксаны Билозир)

Ранее Оксана Билозир раскрыла секреты красоты.

Также Билозир рассказала, что думает о Ротару и ее позиции по войне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Оксана Билозир Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Россияне атаковали Украину 119 дронами и ракетами: сколько сбила ПВО
Россияне атаковали Украину 119 дронами и ракетами: сколько сбила ПВО