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Народная артистка Украины прокомментировала мобилизацию мужчин-артистов: "Это человеческие судьбы"

Вторник 15 октября 2024 13:30
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Народная артистка Украины прокомментировала мобилизацию мужчин-артистов: "Это человеческие судьбы" Певица Наталья Бучинская (фото: instagram.com/nataliabuchynska)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Наталья Бучинская высказала свое мнение, что думает о мобилизации и бронировании в нашей стране известных персон.

Об этом народная артистка Украины рассказала в интервью РБК-Украина.

"Нет какого-то одного правильного ответа на этот вопрос. Есть, наверное, конкретные случаи. Есть такая реальность, мы можем только то, что можем, зачем лукавить", - подчеркнула Бучинская.

Также она отметила, что это вопрос необходимо как-то решать.

"Есть гордость за добровольцев, низко кланяюсь военным, а есть все остальное, это человеческие судьбы. С этим определенно что-то нужно делать, но это время и степень ответственности. Понимание проблемы и действие. Думаю, все мы решим, потому что другого пути у нас нет", - сказала артистка.

Народная артистка Украины прокомментировала мобилизацию мужчин-артистов: &quot;Это человеческие судьбы&quot;

Певица (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

Кто такая Наталья Бучинская

Будущая певица родилась во Львове, затем ее семья переехала в Тернополь.

Наталья пела в школьном хоре, окончила музыкальную школу и хотела продолжить музыкальное образование. Но в Тернополе не было для этого возможностей, и девушка поступила в Тернопольскую академию народного хозяйства, продолжая заниматься музыкой.

В 1995 году победила на отборочном туре фестиваля "Червона Рута".

В 1998 году она завоевала Гран-При президента Украины этого фестиваля, а ее песня "В наметі" была названа "Песней года".

В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины и стала самой молодой обладательницей этого звания в истории Украины.

Знаменитость дала более двух тысяч концертов. В ее репертуаре - более 300 песен не только на украинском и русском языке, а также на английском, французском, польском, итальянском, испанском и армянском.

Народная артистка Украины прокомментировала мобилизацию мужчин-артистов: &quot;Это человеческие судьбы&quot;Народная артистка Украины прокомментировала мобилизацию мужчин-артистов: &quot;Это человеческие судьбы&quot;

Наталья Бучинская (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

Ранее певица высказалась о сбежавших из Украины Потапе, Владе Яме и Олеге Виннике.

Также Мария Бурмака откровенно высказалась о рейдах ТЦК на концертах.

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