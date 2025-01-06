Оксана Пекун рассказала, может ли Ротару вернуться на сцену: "Имеет большой груз славы"

София Михайловна Ротару, как известно, оставила активную концертную деятельность и сейчас сосредоточилась на более спокойном ритме жизни. Ее коллега, певица Оксана Пекун , высказалась о том, почему артистка могла выбрать для себя именно такой путь.

Что Пекун говорит о Ротару

Оксана поддерживает общение с родной сестрой певицы - Аурикой Ротару. В то время как о жизни самой Софии Михайловны ей известно не так много. Спрашивать об этом напрямую у Аурики она не стала.

"Мы дружим, общаемся. Но я даже не знаю. Я не лезу в чужие семейные проблемы. Но конечно я задумывалась, почему она не выступает. У Аурики я этого не спрашивала, я очень ее уважаю. Для меня она, можно сказать, образец такой мягкости, нежности, таланта. Она очень мелодичный, красивый душой человек. И какой-то там грязи не надо", - объясняет Пекун.

Оксана Пекун и Аурика Ротару (фото предоставлено певицей)

По мнению исполнительницы, София Ротару "имеет большой груз славы" и сейчас выбрала для себя отдых и отстранение. Но ее коллега не исключает, что, возможно, в будущем поклонники еще смогут увидеть любимицу на сцене.

"А вот София, как мне кажется, имеет очень большой груз славы. Может, она просто отстранилась, просто ушла на отдых. Хотя, возможно, со временем мы увидим ее. Я знаю, что она много сделала в начале войны. И Аурика, и София очень много донатили", - говорит она.

Кроме того, знаменитость также добавила, что присоединяется вместе с Аурикой Ротару к благотворительным выступлениям. И на эту весну у них запланировано много концертов.

"Меня, кстати, пригласили на концерты совместные с Аурикой, благотворительные выступления. Мы будем собирать нашим ребятам на РЭБы, на "Мавики". Очень много сейчас будет этих концертов, ближе к весне. Потому что мы понимаем, что без нашей помощи, без помощи обычных людей, волонтеров, а мы, можно сказать, такие художественные волонтеры, защитникам трудно", - поделилась певица.

Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Что известно о жизни Софии Ротару в период полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 77-летняя исполнительница избегает слишком активной публичной деятельности. Однако в соцсетях время от времени выходит на связь: она комментирует российские обстрелы по Украине или публикует контент по случаю особых событий.

Например, в прошлом звезда подтвердила, что находится в Украине, опубликовав фото с кладбища в день смерти своего мужа. Хоть Ротару не активно высказывается на тему войны, она четко дала понять поклонникам, что любит свою родину и поддерживает ее.

От деятельности в РФ звезда давно отказалась, однако там у нее осталась недвижимость, которую продать оказалось не так просто. Ранее в сети показывали фото московской квартиры Ротару.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Внук певицы - Анатолий Евдокименко - в период полномасштабной российской агрессии выехал за границу, и остается неизвестным, как именно ему удалось это сделать. В то время сын певицы Руслан остается дома, в Украине. В прошлом Аурика Ротару говорила, что артистка вместе с сыном живет в загородном доме под Киевом.