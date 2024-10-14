RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Облава" ТЦК на концерте в Харькове. Известная группа раскрыла новые детали рейда

True Tough (фото: instagram.com/true_tough)
Автор: Полина Иваненко

Музыканты киевской рок-группы True Tough впервые прокомментировали ситуацию с рейдом работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Харькове. 13 октября некоторых артистов забрали среди концерта.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об инциденте группа True Tough высказалась на своей странице в Instagram.

Как музыканты комментируют рейд ТЦК

Так, в посте говорится, что последние концерты благотворительного тура действительно отменены. Музыканты не стали опровергать то, что на их выступление в Харькове пришли представители ТЦК. Они, по словам артистов, "попросили проехать с ними для проверки документов".

"Хотим заметить, что на проверку документов забрали только участников Mordox, True Tough и нашего оператора (являющегося участником "Ґрунт Палає"). Также в ТЦК забрали еще двух местных, а именно звукорежиссера и "волонтера" со слов самого человека (дальнейшая судьба этих двух нам неизвестна). К сожалению, мы находились в ТЦК дольше, чем ожидалось, поэтому возможности провести концерты у нас не было", - заявили в True Tough.

"Заметим,ТЦК выполняли свою работу, нас не задерживали силой, а просто попросили проехать и проверить документы. В целом это обычный процесс, через который проходят многие украинцы и мы не исключение", - добавили артисты.

 

Также они опровергли информацию о том, что одного человека из их команды якобы уже отправили на учения. По словам участников группы, эта информация не соответствует действительности.

Когда же в комментариях музыкантов начали спрашивать, почему их отвезли в ТЦК, те ответили, что представителям центра комплектования было "неудобно проверять в клубе". Потому артистов "пригласили", чтобы сделать все в "спокойной обстановке".



Почему музыкантов забрали в ТЦК (скриншот)

Рейды ТЦК в Украине - на какие концерты устроили "облавы"

Напомним, 11 октября стало известно о рейде сотрудников ТЦК на концерт "Океан Эльзы". После этого Святослав Вакарчук прокомментировал ситуацию, но не стал давать оценку всему, что произошло.

После этого ТЦК появились на концерте юмориста Антона Тимошенко. А впоследствии ситуацию с рейдами резко прокомментировала Алина Михайлова. Она осудила тех, кто критикует ТЦК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаТЦКЗвезды шоу-бизнесаМобилизация в УкраинеЗвёзды