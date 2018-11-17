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Активісти влаштували мітинг під будинком Авакова і вимагають його відставки

Новини » Суспільство    17.11.2018 - 13:04
Активісти влаштували мітинг під будинком Авакова і вимагають його відставки
Фото: акція біля будинку Арсена Авакова (РБК-Україна)

Авакова звинувачують у провалі реформи правоохоронних органів

Близько сотні активістів вимагають відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова під відомчим спецкомлексом, де він проживає. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Учасники акції звинувачують Авакова у провалі реформи правоохоронних органів. Вони стверджують, що наслідком цього провалу стали напади на цивільних активістів і вбивства Павла Шеремета, Ірини Ноздровської, Катерини Гандзюк та інших.

"Коли нас вбивають, Аваков постить лимони з відпочинку та лайкає дописи, що активісти погані. Замість розкриття злочинів нам намагаються донести думку, що вбивати людей, якщо їх позиція тобі не подобається, - це нормально. Якщо не зупинити цей терор, то все закінчиться дуже погано, призведе до хаосу всередині країни ", - заявив одеський активіст Сергій Стерненко, який пережив кілька нападів.

Учасники акції також вимагають відставки генерального прокурора Юрія Луценка. Вони принесли плакати з написами "Аваков мусор", "Хто замовив активістів?", "Непокаране зло росте", "АвакOFF".

Акцію організували "Автомайдан", ЦПК та громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?". Прийшли також активісти націоналістичної організації С14 і люди в камуфляжі з шевронами "Донбас". Біля огорожі спецкомплекса знаходиться кілька поліцейських.

 

Фото: акція біля будинку Авакова (РБК-Україна)

Активісти запалили файєри під воротами оселі Авакова. Вони скандують "Авакова у відставку" і "Хто замовив Катю Гандзюк?".

 

Фото: акція біля будинку Авакова (РБК-Україна)

Нагадаємо, на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної ради представники Міністерства внутрішніх справ заперечували, що мали конфлікт з громадською активісткою Катериною Гандзюк, яка померла від наслідків нападу з кислотою.

 

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