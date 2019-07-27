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ДБР почало розслідування через затримання патрульних в Дніпрі

Новини » Надзвичайні події    27.07.2019 - 14:28
ДБР почало розслідування через затримання патрульних в Дніпрі
Ілюстративне фото (avakov.com)

ДБР розслідує можливе перевищення влади начальником обласної поліції

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) зареєстрували кримінальне провадження за фактом затримання патрульних спецпідрозділом КОРД через зупинку автомобіля начальника обласної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, слідчі перевіряють можливе перевищення влади начальником управління поліції Дніпропетровської області Віталієм Глуховерею. Глуховеря імовірно віддав наказ спецпідрозділу КОРД затримати патрульних, які зупинили його автомобіль, та доправити їх до його кабінету.

Зазначається, що слідчими було зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства.

"У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано як патрульні зупиняють авто начальника поліції Дніпропетровської області за порушення правил дорожнього руху. Після розмови з правоохоронцями, водій зв'язався з Глуховерею, який викликав на місце інциденту спецпідрозділ КОРД для затримання патрульних.

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