У Дніпрі КОРД затримав патрульних за зупинку автомобіля начальника поліції

Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Інцидент стався ще в вересні минулого року, але її приховували

У вересні 2018 року в Дніпрі підрозділ спеціального призначення КОРД затримав патрульних поліцейських, які зупинили автомобіль начальника управління поліції області Віталія Глуховері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, на сторінці було опубліковане відео, на якому зафіксована зупинка патрульними автомобіля за порушення правил дорожнього руху. Як виявилося, автомобіль належав начальнику управління поліції Дніпропетровської області Глуховері.

Водій автомобіля відмовлявся визнавати факт порушення правил дорожнього руху та не надавав правоохоронцям водійське посвідчення. Пізніше він все ж таки надав поліцейським своє водійське посвідчення, але разом з тим, викликав спецпідрозділ КОРД.

Прибувши на місце події, спецслужбовці КОРДу затримали поліцейських та відвезли їх до кабінету Глуховері, де генерал провів з ними розмову.

Корд заарештував копів за те, що вони зупинили авто начальника ГУНП Дніпропетровської області Віталія Глуховеря Від громадян України намагалися приховати справжнє призначення #КОРД-у. Виявляється, що цей спецпідрозділ потрібен у ситуаціях, коли «жалкій копчік» намагається діяти по закону проти інтересів великих чинушних начальників, а авто (#Range #Rover #AE8615EO) належить генералу. А патрульний - справді молодець. Побільше б таких. Патрульна поліція України, респект за цього бійця

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області реорганізували всю патрульну поліцію після повідомлення про масові зловживання владою. Весь особовий склад Управління патрульної поліції в Одеській області було виведено поза штат, а керівників відрядили на службу до відділу патрульної поліції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.