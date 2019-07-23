Разумков: у Авакова немає гарантій від нашої команди

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Разумкова, ніяких закулісних домовленостей немає

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має гарантій збереження посади від їх команди. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Разумков підкреслив, що ініціатива про призначення глави МВС буде йти від глави уряду.

"По персоналіях ініціатива йтиме від прем'єр-міністра. Йому потрібно буде з цією командою працювати. Мені зараз некомфортно говорити про Маркарову або Авакова. Не я є прем'єром, не я формую команду. У кожного з них є свої плюси і, напевно, мінуси. Аваков показав свою ефективність у рамках президентської і парламентської кампаній. Треба віддати належне, поліція зайняла рівновіддаленість позицію, і вибори пройшли прозоро. Я розумію, що була ще політична складова, оскільки партії Арсена Борисовича на виборах не було, і в президенти від них ніхто не балотувався, їм було простіше", - сказав глава партії.

Він підкреслив, що ніяких попередніх домовленостей у його команди з Аваковим немає.

"Думаю, гарантій, про які говорите ви - закулісних, в принципі, не повинно бути. Суспільство має розуміти ті процеси, які відбуваються у країні. І роздачею індульгенцій або якихось обіцянок ми не займалися і в президентську кампанію. І ви, і колеги запитували з приводу посад, позицій, хто ким буде після виборів. Ми щиро відповідали, що у нас таких домовленостей немає", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з наступним звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Зокрема, президент зазначив, що звільнення глави МВС належить до повноважень Верховної ради.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що не писатиме заяву про відставку через вбивство правоохоронцями дитини в Переяслав-Хмельницькому. Він зазначав, що цим питанням буде займатися Верховна рада.