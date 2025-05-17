Нас заставили так говорить. Что не так со словом "вышиванка"?
Широко употребляемое сегодня слово "вышиванка" для многих на самом деле не является аутентичным. Исторически украинцы так не называли свои рубашки, и даже больше - сам термин имеет противоречивое происхождение.
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказали дизайнер Наталья Гергелюк и этнолог Владимир Щибря.
Почему слово "вышиванка" не стоит употреблять
"Наши предки не употребляли слово "вышиванка". Они говорили просто "сорочка", - рассказывает Наталья Гергелюк.
По ее словам, термин появился в советское время и имел пренебрежительную окраску - типа выражений вроде "хохлы в своих вышиванках". Такое унижение было частью политики стирания украинской идентичности.
"Мы сознательно отказываемся от этого слова и возвращаемся к настоящим, достойным названиям, в частности, "вышитая сорочка", - добавляет она.
Этнолог Владимир Щибря также подчеркивает важность различения понятий. Есть традиционная народная одежда, и есть современная стилизованная вышиванка. Это не одно и то же.
"Если это давняя традиционная вышивка, там есть определенные каноны, определенные признаки. А когда мы говорим о вышиванке - не о рубашке вышитой - то это уже современная вещь, которая может быть какой угодно", - объясняет он.
По его мнению, само слово "вышиванка" обесценивает понятие вышитой рубашки. Сегодня под этим термином можно найти и качественные дизайнерские вещи, и массовые копии, сделанные без всякой связи с традицией - даже китайские изделия в "народном стиле".
Наталья Гергелюк добавляет, что в их бренде используют формулировку "блузка с вышивкой". Она ближе к традиционному бытовому употреблению. Такие вещи раньше называли просто "рубашка" или "белая блуза" в зависимости от региона.
"Мы хотим вернуть этой одежде ее истинное значение: как вещи, которые жили рядом с человеком каждый день, передавались из поколения в поколение, имели свою глубину и ценность", - резюмирует дизайнер.
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