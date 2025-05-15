Как будут выглядеть украинские вышиванки через 10 лет: прогноз дизайнера

В будущем вышитая сорочка станет полноценной частью ежедневного гардероба, а не только праздничным элементом.

Такое видение высказывает основательница бренда GAPTUVALNYA Наталья Гергелюк, которая рассказала о своем подходе в интервью РБК-Украина .

По ее словам, главная задача - вывести вышиванку за пределы обрядовости и вернуть ей статус вещи для ежедневного ношения.

"Я имею большие надежды, что через 10 лет вышитая рубашка станет абсолютно обычной частью повседневного гардероба, и я больше не буду слышать вопрос: "А какой сегодня праздник?", когда буду выходить в вышитой рубашке в будний день", - говорит она.



Вышиванка - это стильное решение (фото: архив дизайнера)

Она уверена, что современная мода позволяет органично вписать символическую украинскую одежду в городскую среду.

"Мне очень хочется, чтобы мы смогли вывести вышиванку за пределы праздничности и обрядовости, чтобы это была не только одежда для особых случаев, но и обычный элемент ежедневного стиля", - добавляет дизайнер.

По ее словам, будущее вышиванки - это сочетание комфорта, элегантности и национального самовыражения.



Вышиванку можно и нужно сочетать с современными вещами (фото: архив дизайнера)

День вышиванки: что известно о празднике

Зародился этот праздник на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича в 2006 году, когда студентка Леся Воронюк предложила друзьям выбрать день, чтобы всем вместе одеться в вышитые рубашки.

Так сформировалась команда единомышленников - оргкомитет праздника, который до сих пор активно работает и развивает эту идею.

Сначала акцию поддержали лишь несколько десятков студентов и преподавателей, однако уже в следующем году к ней начали присоединяться другие факультеты университета.



Как украинцы отмечают День вышиванки (фото: freepik.com)

Так, благодаря студенчеству, День вышиванки разрастался по Украине каждый следующий год. В 2010 году, благодаря украинской диаспоре, праздник приобрел статус Всемирного.

Вычислить дату Всемирного дня вышиванки - очень просто. Ежегодно праздник отмечают в третий четверг мая.

По словам организаторов, такой "фиксированный день" выбрали по многим причинам, но основная из них - День вышиванки должен приходиться именно на рабочий день как напоминание о том, что вышитая рубашка всегда была неотъемлемой частью жизни украинцев.



15 мая - День вышиванки (фото: freepik.com)