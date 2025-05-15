Тризуб, БТРы и скандал с косовороткой. Как менялись вышиванки Зеленского

Ежегодно на праздники Владимир и Елена Зеленские появляются в вышиванках, и каждая из них - не просто элемент гардероба, а послание. От традиционной днепропетровской вышивки до патриотических рубашек с танками и трезубцем - стиль президентских супругов менялся вместе со страной.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все вышиванки супругов Зеленских и рассказывает о них подробнее.

2020

В 2020 году супруги Зеленские надели вышиванки от бренда ETNODIM. Тогда производитель получил волну хейта и недовольства от своей аудитории, поскольку та расценила пост как политический.

Сейчас этих вышиванок нет в продаже.

Вышиванки Владимира и Елены Зеленских в 2020 году (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

2021

В 2021 году Владимир Зеленский опубликовал фото в вышитой сорочке с кардинально другим дизайном, однако его обвинили в том, что она напоминает российскую косоворотку.

Вышиванки Владимира и Елены Зеленских в 2021 году (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Дизайнер "президентских" вышиванок Артем Климчук опроверг обвинения.

"Создавая вышиванку для Владимира, за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для восточной Украины разрез на рубашке сбоку был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в 19 веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз", - рассказал Климчук изданию Vogue.

Дизайнер Артем Климчук заверил, что вышиванка является традиционной днепровской (скриншот)

Елена Зеленская в свою очередь получила комментарии, что на ней "не вышиванка, а просто блуза с вышивкой". Однако Первая леди заверила, что именно такой ее региональный Днепропетровский орнамент.

"На Днепровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя баба Шура, традиционные черно-красные вышивки, а крой женской рубашки - особый, с квадратным вырезом - каре. Это наша региональная "вышиванковая" изюминка", - написала она.

2022

В мае на День вышиванки, президент появился в вышиванке с темно-зеленым орнаментом на черном фоне. Этот образ сочетал традиционные мотивы с современным дизайном, отражая устойчивость и национальную идентичность украинцев в сложные времена.

На День Независимости 24 августа 2022 года Зеленский надел вышиванку цвета хаки с орнаментом, который включал изображения танков, бронетехники, колосьев пшеницы и людей, которые держатся за руки.

Вышиванка Владимира Зеленского на День Независимости 2022 (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Автор этого орнамента - белорусская диссидентка, художница Руфина Базлова. Девушка живет в Европе и уже несколько лет создает рисунки в новом жанре - протестная вышивка. Свои работы она называет еще "выживанками". Киевское ателье Indposhiv обратилось к художнице и предложило сделать совместную работу - создать коллекцию патриотической одежды.

Базлова согласилась, но она не ожидала, что ее рисунки украсят вышиванку президента Украины. Вышитая рубашка из чистого льна с машинным орнаментом рисунка Руфины Базловой стоила тогда от 8 500 до 15 000 гривен.

2023

На День вышиванки президент выбрал рубашку с орнаментами, которые символизируют единство украинского и крымскотатарского народов. Такой выбор он сделал, поскольку День вышиванки совпал с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Вышиванка Владимира Зеленского в 2023 году (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

2024

Вышиванка Владимира Зеленского на Пасху 2024 была выполнена в милитаристском стиле. Это была вышиванка бренда Varenyky Fashion. Рубашка была молочного цвета, а воротник и детали на рукавах - пиксельной расцветки, что и символизирует войну. Вышивку на праздничном наряде сделали с использованием военного камуфляжа.

Орнамент рубашки символизирует достаток и долгую счастливую жизнь. Оберег защищает от злого взгляда недоброжелателей. Рубашка изображает наше время, украшена военным камуфляжем.

Сегодня стоимость модели составляет 14 500 гривен.

На день вышиванки в мае 2024 года Владимир Зеленский был одет в вышиванку от бренда ETNODIM, которая называется Vidsich. Это прямая рубашка с воротником стойкой, спереди разрез с застежкой на кнопку. Воротник, пилочка и манжеты украшены вышивкой, а спинка - кокеткой.

Рубашка также имеет орнамент ровнового креста, булавы, меча, дубовых листьев, стилизованного герба. Они несут в себе символы смелости, прочности, борьбы и исторического пути Украины. Цена модели - 4 800 гривен.

Вышиванка Владимира Зеленского в 2024 году (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

2025

В этом году Владимир Зеленский выбрал вышиванку темно-серого цвета с геометрическим орнаментом, выполненным черными нитями. Узор на рубашке размещен вертикально вдоль центральной части рубашки, с выразительным акцентом на воротнике-стойке, что придает образу сдержанной торжественности и глубокого символизма.

Такой выбор демонстрирует уважение к украинским традициям, а темная палитра подчеркивает серьезность момента и глубину переживаний, связанных с современными вызовами, которые переживает страна.

Какого именно бренда вышиванка - пока неизвестно.