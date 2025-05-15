Этнолог Владимир Щибря: Сакральных символов в вышиванках нет - это миф, не подтвержденный наукой

Действительно ли вышиванка имеет "тайные символы"? Почему геометрические орнаменты вытеснили цветочки? Чем вышитая рубашка отличается от стилизованной блузы из масс-маркета? И почему слово "вышиванка" не всем нравится? Этнолог Владимир Щибря в разговоре с РБК-Украина развенчивает мифы о символике, объясняет региональные отличия сорочек и рассказывает, как национальная одежда стала маркером идентичности.

В интервью РБК-Украина директор Центра фольклора и этнографии учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, ученый секретарь Вышгородского историко-культурного заповедника Владимир Щибря рассказал о том, как правильно называть украинскую национальную одежду, почему символика не играет значения и в чем уникальность украинских вышитых сорочек.

Вышитая рубашка перестает быть только праздничным нарядом и выходит из рамок советского пренебрежительного восприятия. Но несмотря на рост интереса к традиционной одежде, вокруг вышиванки до сих пор существует множество мифов. Одни верят в "тайные коды" орнаментов, другие - покупают китайские копии рубашек на маркетплейсах.

– Что такое символика вышиванки и как она формируется? Можно ли "прочитать" ее как текст?

– Здесь нет науки. Возможно, когда-то в какие-то дохристианские времена те символы что-то означали, но со временем они потеряли свое значение. Это одно из предположений.

На конец XIX-начало XX века этнографы не фиксируют никаких знаний, никаких трактовок о значении символов. Различные трактовки типа плодородное поле, женское начало и т. д. - это все выдумки, которые не имеют никакого элементарного подтверждения. В XIX-XX веке вышиванка - это декор и не более.

Есть понятие народной одежды и традиционной вышитой рубашки. А есть понятие "вышиванка". То есть здесь надо понимать, о чем мы говорим и что мы подаем. Если это древняя традиционная вышивка, там есть определенные каноны, определенные признаки.

А когда мы говорим о вышиванке, не о рубашке вышитой, то это уже современная вещь, которая может быть какая угодно, и можно вышить там что угодно.

– А по каким канонам создавались вышиванки?

– Древняя - это вышитая рубашка. Женские рубашки были длинными, например, в большинстве регионов Украины. Они имели свою четкую структуру. Крой традиционный, который был характерен для той или иной местности. Орнаменты, которые были характерны, цветовая гамма, композиция, размещение этих орнаментов, опять в зависимости от регионов.

К началу XX века где-то еще жила эта традиция. А к середине XX века появляется такое явление, как вышиванка. Это подражание древней рубашки, но это имитация.

– Расскажите, как вышитые сорочки отличаются в разных регионах Украины.

– Конечно, каждый регион имеет свои отличия. Это прослеживается в колорите вышивки, в цветовой гамме. Например, для Полтавского региона характерна вышивка белыми нитками, но не только, это преимущественно. Подолье характеризуется черной вышивкой, Полесье - красной, карпатский такой полихромной вышивкой, где много цветов встречается в одном изделии.

И крой, конечно, это уставковый или безуставковый рукав, затем крепления рукава к состоянию рубашки, то есть пришивается к ниве или к подтканью, дополнительная рубашка. Все это указывает нам на региональную принадлежность ее или иной рубашки.

– А какая разница между женскими, мужскими или детскими вышиванками была?

– Кроме мужской и женской рубашки разный. Мужские в основном были туникообразные, они иначе кроились, чем уставковые женские рубашки. Соответственно размещение орнаментов, если, например, на женских рубашках акцент делался на плечевой части и на левой, то на мужских рубашках украшали воротник, манжеты и на конец рубашки.

Рубашка, фартук и крайка из несуществующего ныне села Хоромное Чернобыльского района Киевской области (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)

– Как вы думаете, почему мы все еще придаем значение этим символам, если на самом деле они этого не имеют?

– Просто вокруг этого очень много существует различных мифов. Всегда сенсация и скандал вызывает больше интереса, чем просто какие-то очевидные вещи. Поэтому это мифы, которыми окутана наша традиционная культура, они из года в год оно есть в этом.

– Как вышитые рубашки использовали на различных обрядах?

– В большинстве регионов Украины на свадьбу должны были быть новые рубашки. То есть сотканные и вышитые как раз для свадебного обряда. Часто их хранили в течение всей жизни и потом хоронили людей в тех же рубашках. То есть их носили, но очень бережно, чтобы не уничтожить, а сохранить.

Довольно часто слышал в экспедициях по Украине, что девушки, когда выходили замуж, говорили: "Рубашка брачная есть, значит держу на свою вторую "свадьбу". Но вторая "свадьба" - это уже погребение.

– Правда ли, что рубашки с розами раньше могла носить девушка, которая еще не замужем?

– Все древние орнаменты были геометрическими. До середины 19 века цветочков не вышивали из ниток. Затем появляется "брокаровская" вышивка. Она вытесняет древнюю геометрическую во многих районах.

То, что вы говорите, действительно гуляет в сети, но это чья-то фантазия.

Две полесские рубашки "риззю" и "заволоканнием" принадлежали одному человеку и происходят из Владимирецкого района Ровенской области, Полесья (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)

– Как изменилась наша национальная одежда на такое более массовое производство? Особенно меня интересует, как на это повлияла советская политика.

– Раньше это был очень трудоемкий процесс. Например, изготовить полотно, занимает почти год. То есть посеять коноплю или лен весной и только на следующую весну будет полотно, ведь пока они вырастут, эта конопля, ее надо срезать, вырвать, вымочить в реке, поломать, потереть, выбить, почесать, попрясть, поткать. А уже только потом можно шить одежду.

Конечно, доступность рубашечных тканей упростила людям жизнь, соответственно не нужно было собственноручно создавать ткань. Также развитие фабрик легкой промышленности во многих процессах не способствовало традиционному стилю.

На замену вышитым рубашкам приходят уже такие стилизованные блузы, которые теперь называются вышиванками.

– Как нам сегодня различить, что вышиванка, а что - вышитая рубашка? Или у нас вышитых рубашек уже вообще нет?

– Я вообще слово "вышиванка" не воспринимаю. Оно для меня такой окраски, которая обесценивает вышитую рубашку. То есть на сегодня, рубашки вышитые или вышиванки, если хотите, украшенные традиционными орнаментами, которые передают какие-то географические особенности.

А есть, конечно, китайская одежда, выполненная в народном стиле. В последние годы также много появляется мастеров, которые создают современные вышивки, опираясь на те древние музейные образцы или частные коллекции.

– А как вы вообще относитесь к таким современным дизайнерским решениям вышивок на рубашках?

– Положительно отношусь, абсолютно. Здесь, знаете, вопрос вкуса. Если у дизайнера есть вкус и история, что-то интересное, то, конечно, это очень хорошо.

– Как считаете, можно ли покупать вышитые рубашки на Aliexpress? Стоит ли их носить украинцам?

– Мастеров, где можно это все найти, много. Причем машинная вышивка в последние годы развила значительно креативнее изделия есть, поэтому не стоит на AliExpress искать такой одежды.

– Как вам кажется, в каком свете сейчас выступает вышиванка в нашей стране? Это что-то более консервативное или она все-таки выходит на первый план в позитивном свете?

– Пожалуй, все-таки выходит на первый план в позитивном свете, ведь это, кроме того, что просто красивые вещи, то для многих людей - это принадлежность. То есть имею в виду не национальную принадлежность. Здесь другое, о глобальном явлении, об Украине и украинстве в целом.

Традиционный украинский строй Херсонщины (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)

– А что думаете о Дне вышиванки как о празднике? Он нужен, он не "шароварный"?

– С одной стороны мы идем к традиции, а с одной стороны есть и негативный момент. Особенно, я знаю, в государственных структурах людей просто заставляют одевать вышиванки. А это конечно не работает на то, чтобы люди его любили, и здесь не может быть примирения. Это должно быть добровольно, во-первых.

Во-вторых, мне кажется, что в государстве задается такой надлежащий тон. Люди все-таки хотят чего-то более интересного, более красивого. И эти годы, особенно во время вторжения, конечно эта одежда выросла в глазах людей и в качественных показателях, мне кажется, что мы пошли вперед. По сравнению с 10 годами назад, то разница большая.

– Как на самом деле носили вышитые рубашки в древности: только на праздники или в будни тоже?

– Раньше рубашки делились на будничные и праздничные. Праздничные рубашки не были в значительном количестве. Будничной была та рубашка, которую одевали на работу.

Вопрос с такими этническими мотивами, которые не являются праздничными, а подходят к ношению в любой день, является таким креативным. То есть, в принципе, сегодня, учитывая течение времени, мы можем носить вышитые рубашки и в повседневности, и на праздник, но по желанию его разграничить эту одежду.

– Какая разница между украинскими вышитыми рубашками и российскими, белорусскими? Почему это не одно и то же?

– Здесь очень трудно ответить. Вышитая одежда есть на всех континентах мира. Возле Украины, конечно, у всех стран вышитые рубашки, особенно та же Румыния. Отличаются ли в странах рубашки от вышивок украинских рубашек? Да, отличаются.

Однако эту разницу сложно отследить и объяснить. Например, такой крой, как у косоворотки, он не собственно российский. Он также присущ для Украины, пришел с Востока. У белорусов и поляков также есть такой крой.

Просто он пришел на смену традиционному крою вышитых рубашек, которые были популярны до войны в XIX веке.

Рубашка из Бучацкого района Тернопольской области. Вышивка шерстяными нитками на домотканом конопляном полотне (фото: instagram.com/volodymyr_shchybria)

– Если вышитые рубашки присущи почти всем странам мира, особенно тем, что вокруг Украины, тогда в чем уникальность наших?

– Уникальными я их называть не буду, ведь вышитые рубашки есть у большинства народов мира. Единственное, что для нас вышитая одежда стала больше, чем просто одеждой. Эта одежда стала маркером нашей идентичности, и мы ее очень часто трактуем сегодня как связь с Украиной.

То есть это вид нашей принадлежности к этой земле, к этому государству. В других странах такое явление не прослеживается. Если оно и есть, то оно там единичное, а у нас это явление массовое.

Также уникальность в развитии. В современных условиях вышитые рубашки постоянно меняются, усложняется, какие-то новые решения прослеживаются, дизайнеры работают. То есть здесь более активный массовый процесс, чем это происходит в других странах.

Хотя в Европе национальную одежду также выводят на новый уровень. Но, например, баварцы, у которых более консервативная ментальность, они воспроизводят точные копии. Но больше такие китчевые версии создают для различных фестивалей и событий.