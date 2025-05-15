Вышитые рубашки есть во всех странах. В чем уникальность украинских вышиванок: объясняет этнолог

Вышитая одежда не является исключительно украинской - подобные вещи существуют у многих народов. Но в Украине она приобрела особое значение.

В чем уникальность украинских вышитых рубашек

По словам эксперта, вышитая одежда есть на всех континентах мира. В частности, все страны, которые расположены вокруг Украины, имеют в своей культуре вышитые рубашки, хотя они и отличаются визуально.

"Однако эту разницу сложно отследить и объяснить. Например, такой крой, как у косоворотки, он не собственно российский. Он также присущ для Украины, пришел с Востока. У белорусов и поляков также есть такой крой", - рассказывает Владимир.

По своей сути вышивки Щибря не считает украинские вышитые рубашки уникальными. По его мнению, эта неповторимость заключается в другом

"Для нас вышитая одежда стала больше, чем просто одеждой. Эта одежда стала маркером нашей идентичности, и мы ее очень часто трактуем сегодня как связь с Украиной. В других странах такое явление не прослеживается. Если оно и есть, то оно там единичное, а у нас это явление массовое", - говорит специалист.

Также, по его словам, уникальность в развитии. В современных условиях вышитые рубашки постоянно меняются, усложняются, прослеживаются новые решения.

"Здесь более активный массовый процесс, чем это происходит в других странах. Хотя в Европе национальную одежду также выводят на новый уровень. Но баварцы, у которых более консервативная ментальность, воспроизводят точные копии, но более китчевые версии - для различных фестивалей и событий", - говорит исследователь.

Разница в понятиях "вышитая рубашка" и "вышиванка"

Владимир Щибря объясняет, что существует несколько разных понятий: народная одежда, традиционная вышитая рубашка, вышиванка.

"Надо понимать, о чем мы говорим и что мы подаем. Если это древняя традиционная вышивка, там есть определенные каноны, определенные признаки. А когда говорим о вышиванке, не о рубашке вышитой, это уже современная вещь, которая может быть какой угодно, и можно вышить там что угодно", - объясняет эксперт.

Стоит добавить, что каноны создания вышиванки имели свою четкую структуру и традиции, характерные для той или иной местности. На начало XX века где-то еще теплилась эта традиция.

"А к середине XX века появляется такое явление, как вышиванка. Это подражание древней рубашки, но это имитация", - подчеркивает Владимир Щибря.