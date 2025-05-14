Дизайнер Наталья Гергелюк: Наши предки не употребляли слово "вышиванка" - его навязали в советские времена

Почему украинцы все чаще носят вышивку каждый день? Чем вышитая рубашка отличается от "этноодежды"? Как смотрится вышивка из грибной кожи? Почему слово "вышиванка" - не такое невинное, как кажется? Дизайнер Наталья Гергелюк в интервью РБК-Украина дает ответы на все эти вопросы и рассказывает о новой жизни украинской рубашки.

В разговоре с РБК-Украина основательница бренда Наталья Гергелюк рассказала об изменении отношения к вышивке, региональных отличиях орнаментов, трендах, ценах и эволюции национальной одежды.

Это стало возможным благодаря переосмыслению истории и усилиям украинских брендов, адаптирующих традиционные орнаменты к современности. Один из них - Gaptuvalnya, основанный в Ивано-Франковске.

Каждый год в Украине и за ее пределами отмечают День вышиванки. Вышитая рубашка уже давно вышла за пределы праздничности – ее все чаще носят в будни, без всякого повода.

– Как меняется отношение людей к вышиванкам после полномасштабной войны?

– После начала полномасштабного вторжения отношение к вышивке в корне изменилось. Интерес к вышивке стремительно вырос, и я вижу, как все больше людей начинают искать не просто красивую вещь, а содержание. Они хотят знать, из какого региона орнамент, что означают символы, почему именно такая цветовая гамма. Это новый уровень сознания.

Мы слышим истории наших дедушек и бабушек, которые попадали в тюрьмы, ссылки и концлагеря только за то, что пели украинские песни, говорили на родном языке или надевали вышиванку. И это придает ей еще больший вес. Потому что когда ты надеваешь вышитую рубашку сегодня - ты не просто надеваешь одежду. Ты несешь миру свою идентичность.

Особенно трогательно наблюдать, как молодежь открывает для себя вышиванку. Не как обязательный дресс код на 15 мая, а как часть себя. Они комбинируют ее с современными вещами, создают новый язык моды, который говорит миру: я украинец, и я этим горжусь.

– Сталкиваетесь ли вы с предубеждением, что вышиванка - это что-то "консервативное"?

– Да, этот нарратив действительно существовал, и, к сожалению, кое-где живет до сих пор. В советские времена вышиванку считали проявлением "неблагонадежности", она ассоциировалась с национализмом и могла стать причиной преследований.

В быту ее обесценивали как нечто "сельское", "устаревшее", чтобы оторвать людей от своих корней. Это был метод стирания национальной идентичности. Традиционная одежда, язык, песня - все, что формирует нас как народ, должно было быть или обесценено, или поглощено имперским.

На самом деле вышиванка - это не о прошлом, а о связи. Она не является консервативной, если понимать ее суть: это стиль, символика, идентичность. Ее можно вписать в современный мир настолько органично, что она не просто не выглядит консервативно - она выглядит трендово.

Я часто говорю: традиция - это не о прошлом. Это о непрерывности. О связи, которая не теряет силы с годами. Чем больше мы это понимаем, тем меньше остается места для стереотипов.

– Какая разница между вышиванкой, вышитой рубашкой и этноодеждой?

– Наши предки не употребляли слово "вышиванка". Они говорили просто "сорочка". Этот термин появился во время советчины и употреблялся в пренебрежительном и унизительном значении - "хохлы в своих вышиванках". Такое отношение было частью общей политики унижения всего украинского.

Именно поэтому мы сознательно отказываемся от этого слова и возвращаемся к настоящим, достойным названиям, в частности, "вышитая рубашка".

Относительно этноодежды - это более широкое понятие. Это современная одежда, созданная по мотивам традиционного костюма: с использованием древних народных техник, орнаментов, кроя, но уже адаптированная к сегодняшнему стилю жизни.

– Как меняются тренды на вышиванки? Что украинцы сейчас чаще всего выбирают?

– Тренды не обходят и вышитых сорочек. Они, как и любой другой элемент гардероба, меняются, отражая дух времени. Среди наших клиентов сейчас наибольшей популярностью пользуются сдержанные, лаконичные модели - с вышивкой "белым по белому". Их часто выбирают как часть повседневных образов, и меня это очень радует. Ведь это означает, что вышитая рубашка становится не исключением, а нормой - естественной частью повседневной жизни.

А вот на большие обрядовые праздники все чаще можно увидеть людей в настоящих, аутентичных сорочках из разных регионов - Гуцульщины, Опилля, Слобожанщины... Это невероятно трогает. Люди начинают глубже интересоваться своими корнями, изучают орнаменты, особенности кроя, историю каждого региона. И именно в этом я вижу главный "тренд" - осознанность, которая идет от сердца.

Вышитые рубашки, вдохновленные Опольем (фото: архив дизайнера)

– Какие смыслы заложены в вышиванку сегодня? Насколько они отличаются от традиционных?

– По моему мнению, сегодня мы закладываем в вышитую рубашку даже больше смыслов, чем это делали наши предки.

Если обратиться к этнографическим исследованиям, то можно увидеть, что вышитые рубашки в прошлом были прежде всего частью повседневной жизни. Их называли будничными - это были простые рубашки с минимальным количеством вышивки: только на манжетах или воротничке.

Отдельно существовали праздничные рубашки, которые готовились к большим событиям - с обильной вышивкой на рукавах, со сложной цветовой гаммой, которая зависела от региона. Например, белоснежные рубашки Полтавской области, яркие гуцульские или вышитые черными нитками Борщевские рубашки с современной Тернопольской области.

Особое место занимали так называемые рубашки "с иголки" - свадебные, которые шились специально к браку, или же те, что готовились на похороны. Их нельзя было одевать в повседневные дни - это была часть особого сакрального обряда.

Шитье было тяжелым, но священным трудом. Обычно женщины вышивали зимой, когда завершались полевые работы и наступали долгие вечера. Незамужние девушки готовили себе приданое: свадебные рушники, рубашки как будничные, так и праздничные, складывали их в сундук на будущую жизнь.

Сегодня вышивка - это, с одной стороны, возвращение к этим глубинам, а с другой - переосмысление. Мы вкладываем в нее память о наших предках, боль войны, любовь к стране, и вместе с тем - современную эстетику, новое видение красоты, в котором есть тишина, смысл и свобода.

– Заметила, что у вас на сайте вышиванки называются блузками с вышивкой. С чем это связано?

– Мы используем название "блузка с вышивкой", потому что оно ближе к аутентичному употреблению. В традиционном быту наши предки говорили просто "рубашка" или "белая блуза", в зависимости от региона и типа одежды.

Зато слово "вышиванка" появилось уже в советский период как следствие системного стирания украинской идентичности. Тогда вышитая одежда была фактически запрещена в повседневной жизни, ее использовали только как декоративный элемент на праздники, в официальных выступлениях, в фольклорных ансамблях. Вышитая рубашка потеряла свою функцию живой, будничной одежды. Так и сформировался миф, что это сугубо сценическая одежда или одежда для крестьян.

Мы же наоборот хотим вернуть этой одежде ее истинное значение: как вещи, которые жили рядом с человеком ежедневно, передавались из поколения в поколение, имели свою глубину и ценность.

– В своей работе вы используете микокожу, то есть материал из грибов и грибниц. Как вы к этому пришли? Почему для вас это было важно? Планируете ли дальше работать в таких экспериментальных направлениях?

– Это действительно был очень интересный и важный для меня эксперимент. Мы создали пиджак из микокожи - инновационного материала, изготовленного на основе грибниц - и дополнили его минималистичной вышивкой. Коллекция получила название "Вехи". В этом проекте мне хотелось соединить будущее и прошлое: технологии, которые уже меняют мир, и культурный код, который помогает нам не потерять себя.

Микокожа - это о будущем, которое уже наступило. Это экологическая, этическая альтернатива, которая позволяет создавать вещи без вреда для природы. А вышивка - деликатная, ненавязчивая - стала для меня "вехами" на пути: символами, которые обозначают маршрут и одновременно помогают не потеряться в дороге. В украинской традиции вехи - это ориентиры, которые указывали путь путешественнику, напоминали, где дом, и как к нему вернуться.

Такие эксперименты мне очень близки: я верю в силу сочетания старого и нового, глубинного и смело инновационного. И, конечно, планирую продолжать в этом направлении.

Одежда из грибницы и грибов (фото: архив дизайнера)

– Носите ли вышитую рубашку в повседневной жизни? С чем ее сочетаете?

– Да, конечно. В моем гардеробе много изделий с вышивкой, и я активно ношу их в повседневной жизни. Если это вышитая блузка, то сочетаю ее с джинсами, классическими брюками или юбками. Это может быть как легкий дневной образ, так и более изысканный для встреч или событий.

В теплое время года практически ежедневно выбираю наши легкие льняные платья, для меня это самая комфортная, удобная и одновременно красивая одежда. А пиджаки - это вообще must have на межсезонье: они идеально работают как верхняя одежда и добавляют образу структуры, даже если под ним простая льняная рубашка.

– Были ли у вас коллекции, вдохновленные конкретными региональными орнаментами? Как вы адаптируете их к современности?

– Да, я всегда ищу вдохновение в украинских регионах, и одна из ярких коллекций, вдохновленных традициями, - это коллекция, посвященная Ополью. Это этнорегион, который охватывает Галичину и часть Львовской области. Народный костюм этого региона отличается красочной, обильной вышивкой, а также использованием бархата - кептарики, запаски.

В этой коллекции мы взяли аутентичный орнамент и адаптировали его к современному стилю. Мы больше поработали с формой и силуэтами, трансформируя традиционные элементы, например кептарик, в элементы платьев и блузок.

Это позволило совместить древние мотивы с новыми формами, создавая одновременно изысканную, но удобную одежду, которая может быть частью повседневной жизни современной женщины.

– Есть ли у вас история, когда клиент или клиентка делились особым значением вышиванки в своей жизни?

– Таких историй действительно много за годы. Выделить какую-то одну трудно, но есть определенные моменты, которые всегда оставляют глубокий след в сердце. Это обычно рубашки, которые родители покупают для своих детей, или свадебные образы. Вышиванки для детей - это не просто одежда, это настоящий оберег, символ родительской любви и традиции, которые передаются из поколения в поколение.

А свадебные вышиванки - это особый момент, когда каждый орнамент, каждая деталь имеют свое значение. Мы тщательно подбираем орнаменты, цвета, ведь эти вещи создаются с особым трепетом, с мыслью о том, что они будут одевать их на самые важные моменты жизни.

Вышитая рубашка для многих становится не просто одеждой, а своеобразной "памятью", которая хранит лучшие воспоминания и значения. Это бесценно.

– Брендированные современные вышиванки довольно дорогие. Расскажите, из чего состоит эта стоимость и почему она высока?

– Стоимость наших изделий действительно может показаться высокой, но она обусловлена рядом факторов, которые непосредственно влияют на конечную цену. Во-первых, мы используем ткани, которые привозим из Европы. Все они натуральные и высококачественные - это обеспечивает не только отличный вид, но и долговечность изделий. Кроме того, нитки для вышивки также сертифицированы европейскими производителями, что гарантирует высокое качество и стойкость цветов.

Еще один важный аспект - это стоимость пошива. Она значительно выше по сравнению с изделиями без вышивки, и это не случайно. Технология кроя и обработки вышитых элементов требует больше времени, внимания к деталям и высококвалифицированной работы. Все эти факторы влияют на стоимость конечного изделия.

Мы имеем большие надежды на развитие украинской промышленности. Это даст возможность переходить на ткани, изготовленные в Украине, что сделает наши изделия доступными для большего количества людей, сохраняя при этом высокое качество.

– В 2024 году вашу вышиванку выбрала Первая леди Украины Елена Зеленская. Как она выбирала вышиванку? Продается ли эта модель сейчас?

– Это была большая честь для нас! Госпожа Елена Зеленская впервые появилась в вышитой рубашке нашего бренда в начале 2023 года. Эта модель называется "Гранатовая лоза", и она до сих пор доступна для покупки. Это одна из наших самых популярных моделей, и мы очень рады, что она получила такое признание.

Елена Зеленская в вышитой рубашке бренда GAPTUVALNYA (фото: instagram.com/gaptuvalnya)

– Как вышиванка может быть частью глобального стиля? В чем ее потенциал для мира?

– Вышиванка уже является частью глобального стиля и фэшн-индустрии. Вышивка, как техника декора одежды, текстиля, не является исключительно украинским явлением. Этот вид декоративного искусства известен во всем мире с давних времен. Сегодня мы видим, как вышивка активно используется в коллекциях самых известных мировых модных брендов, таких как Dior, Valentino, Gucci и многие другие.

В Украине же вышиванка до сих пор иногда стигматизирована советским прошлым и воспринимается как элемент самоидентификации или даже патриотизма. В то же время, на международной модной арене, одежда с вышивкой уже давно стала самостоятельным стилем, выражающим не только культуру, но и индивидуальность, эстетику и креативность.

Вышитые элементы в коллекциях мировых брендов (фото: thepage.ua, mis.dp.ua)

– Как вы видите эволюцию вышитой рубашки через 10 лет?

– Я очень надеюсь, что через 10 лет вышитая рубашка станет абсолютно обычной частью повседневного гардероба, и я больше не буду слышать вопрос: "А какой сегодня праздник?", когда буду выходить в вышитой рубашке в будний день. Мне очень хочется, чтобы мы смогли вывести вышиванку за пределы праздничности и обрядовости, чтобы это была не только одежда для особых случаев, но и обычный элемент ежедневного стиля.

Верю, что совместными усилиями мы превратим вышиванку на часть современного урбанистического стиля, который будет ассоциироваться с комфортом, элегантностью и национальным самовыражением, без необходимости ждать особых дат или торжественных событий.